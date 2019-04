Notre Dame de Paris e il cinema: i film che l'hanno resa immortale (VIDEO)

Notre Dame de Paris, il mito della Cattedrale reso immortale dai film che l'hanno scelta come scenario delle storie più disparate in un video speciale che abbiamo realizzato per i nostri lettori.

Quando ci sono delle immagini talmente potenti, drammatiche ed emblematiche come quelle dell'incendio di Notre Dame, arrivate ieri da Parigi, crediamo che ogni parola sia superflua, che ogni commento sia ridondante, che le immagini parlino da sole.

Per questo noi di Movieplayer.it non staremo qui a spenderne ancora, perché faremo parlare ancora una volta le immagini. Immagini in netto contrasto con quelle di Notre Dame che brucia e perde pezzi, immagini che ne colgono il fascino gotico, l'eleganza, il mistero e la bellezza. Per ricordare quanto sia potente il connubio dell'arte che omaggia l'arte, ecco come il cinema ha omaggiato Notre Dame. Tra romanticismo, dramma, musical e avventure, ecco quando la mitica cattedrale parigina è entrata di prepotenza nel grande schermo.

Ecco il video!

Tra i film citati nel video, il classico Notre Dame del 1939, poi Un americano a Parigi, Cenerentola a Parigi, Sciarada con Audrey Hepburn e Cary Grant, la memorabile danza di Tutti dicono I love you di Woody Allen, il classico Disney Il Gobbo di Notre Dame, a cui è stato dedicato un disegno virale - Il favoloso mondo di Amelie, con le sue inquadrature vertiginose, quindi Before Sunset - Prima del tramonto con Ethan Hawke e Julie Delpy, Van Helsing, di nuovo Allen con Midnight in Paris.