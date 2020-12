North Country - Storia di Josey: la storia vera che ha ispirato il film

North Country - Storia di Josey è stato ispirato da una storia vera: il caso giudiziario Jenson v. Eveleth Taconite Co., che ispirò a sua volta Clara Bingham e Laura Leedy Gansler nella stesura del libro Class action: the landmark case that changed sexual harassment law.

Frances McDormand e Charlize Theron in North Country

Nell'aprile 2006, in Minnesota, l'American Association of University Women tenne una cerimonia, passata alla storia, in onore delle lavoratrici di Eveleth Mines che intentarono la prima azione legale di sempre per molestie sessuali.

A proposito della veridicità della storia Kenneth Turan, celebre critico cinematografico, ha dichiarato: "Hollywood offre e, allo stesso tempo, Hollywood porta via. Un film, girato all'interno di uno studio può far sembrare realtà qualcosa di irreale come un'invasione aliena ma può anche far sembrare falsi eventi realmente accaduti."

"Purtroppo questo è il caso di North Country. La pellicola è la versione hollywoodiana di ciò che ha portato alla rivoluzionaria azione legale collettiva per molestie sessuali che ha cambiato la vita di tutte lavoratrici americane." Ha concluso Turan.

Charlize Theron in North Country

Su Rotten Tomatoes North Country - Storia di Josey ha ottenuto molte recensioni positive sulla base di 175 recensioni, e una valutazione media di 6,66 / 10; il consenso del sito afferma: "Sebbene a volte melodrammatico e stereotipato, North Country è una storia travolgente e potente di coraggio e umanità."