Normal People: Starzplay acquista l'adattamento tv del romanzo di Sally Rooney

Starzplay ha acquisito l'adattamento televisivo di Normal People, romanzo campione di incassi di Sally Rooney, in eslclusiva per Europa, America Latina e Giappone.

Starzplay, il servizio internazionale di streaming premium di Starz, ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo di licensing con la Endeavor Content per la serie, grande successo di critica, Normal People in esclusiva per Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, America Latina e Giappone.

L'anteprima di Normal People, tratto dall'omonimo romanzo di Sally Rooney e prodotto dalla società di produzione Element Pictures, vincitrice di premi Oscar e BAFTA, è prevista come Esclusiva Starzplay sul servizio di streaming internazionale nell'estate 2020 ed ha ricevuto lodi per la bellissima scrittura e per le incredibili performance dei protagonisti interpretati da Daisy Edgar-Jones nei panni di Marianne, e Paul Mescal, nel suo primo ruolo televisivo, nei panni di Connel. Lenny Abrahamson (Room) ha diretto gli episodi da uno a sei e Hettie Macdonald (Howard's End) quelli da sette a dodici.

"Come fan del romanzo, credo che il team creativo abbia fatto un lavoro straordinario nel portare la storia sullo schermo," ha affermato Superna Kalle, EVP, della Starz International Digital Networks. "La tenerezza di questa storia d'amore moderna è qualcosa con cui tutti si possono identificare a troverà eco nel pubblico di STARZPLAY a livello globale, un pubblico che si aspetta dei contenuti originali e provocatori dal nostro servizio."

Ed Guiney e Andrew Lowe, produttori esecutivi di "Normal People" e co-fondatori della Element Pictures hanno affermato: "La risposta del pubblico in Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti a 'Normal People' è stata estremamente positiva. Siamo felici che ora anche il resto del pubblico in tutto il mondo abbia l'opportunità di vedere lo show."

Questa la sinossi di Normal People: In una scuola in una cittadina ad ovest dell'Irlanda, Connell è un giocatore di football amato, di bell'aspetto ed atletico. Marianne è una persona solitaria, orgogliosa, che gode di scarsa popolarità ed intimorisce e che fa di tutto per evitare i suoi compagni di classe e sfida l'autorità degli insegnanti. Tra i due scoccano scintille quando Connell va a prendere la madre Lorraine (Sarah Greene) al lavoro presso l'abitazione di Marianne e e tra i due teeneager nasce un legame strano ed indelebile, un legame che entrambi sono determinati a tenere nascosto ai loro pari.

Adattato da Sally Rooney insieme agli scrittori Alice Birch e Mark O'Rowe, "Normal People" è una fiction di 12 episodi da 30 minuti ed una produzione Element Pictures.