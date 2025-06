Noos, Alberto Angela torna stasera su Rai 1: ospiti e anticipazioni della puntata del 30 giugno

Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha visto come ospite d'eccezione Jovanotti, Alberto Angela torna questa sera su Rai 1 con la seconda puntata di Noos - L'avventura della conoscenza. Il programma estivo di Rai Cultura prosegue il suo viaggio tra passato, presente e futuro: dagli scavi ancora chiusi al pubblico di Civita Giuliana, nell'antica Pompei, ai temi più attuali come la chirurgia estetica e i rischi di un approccio superficiale alla bellezza, fino all'Intelligenza Artificiale applicata alla diagnosi precoce dei tumori. Storia, medicina e tecnologia si intrecciano in un racconto che punta a incuriosire, informare e, come sempre, meravigliare.

Alla scoperta della villa di Civita Giuliana

Alberto Angela a Noos - L'avventura della conoscenza

Si parte con l'archeologia: a pochi passi da Pompei, nel sito di Civita Giuliana, gli archeologi stanno riportando alla luce una grande villa romana non ancora aperta al pubblico. Lo scavo ha restituito reperti straordinari come i calchi di cavalli e un carro cerimoniale perfettamente conservato. Un'occasione rara per entrare in una Pompei inedita, raccontata anche attraverso i reperti conservati all'Antiquarium di Boscoreale.

Chirurgia estetica: un desiderio che può diventare ossessione

La copertina della puntata affronta un tema attualissimo: la medicina estetica. Tra filler, lifting e blefaroplastiche, sono sempre di più, e sempre più giovani, le persone che cercano la perfezione. Ma affidarsi a professionisti non qualificati può avere conseguenze gravi.

Alberto Angela ne parlerà con il Dottor Emanuele Bartoletti, esperto del settore, insieme allo psicoanalista Massimo Recalcati, che riflette sulle fragilità psicologiche legate al culto dell'immagine.

L'Intelligenza Artificiale al servizio della medicina

Noos

La puntata prosegue esplorando il futuro della sanità grazie all'Intelligenza Artificiale. Le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di diagnosticare i tumori in fase precoce. Un tema analizzato da Roberto Cingolani, ex ministro e oggi alla guida del colosso tecnologico Leonardo.

Divulgazione con stile: gli ospiti della serata

Completano la puntata di questa sera di Noos - L'avventura della conoscenza gli interventi di volti fissi come Massimo Polidoro contro le fake news, l'astrofisica Edwige Pezzulli e i contributi di Dario Fabbri e Carlo Lucarelli per quanto riguarda la geopolitica e i misteri scientifici. Il consueto mix di sapere e spettacolo, firmato Alberto Angela e prodotto da Rai Cultura, che è ormai un appuntamento fisso nelle case degli italiani.

Quando vedere Noos - L'avventura della conoscenza

La serie estiva di "Noos" prosegue ogni lunedì in prima serata. Sei puntate per scoprire quanto il sapere possa ancora emozionare. La scienza non è mai stata così coinvolgente.