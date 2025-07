Noos, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: dallo spazio profondo alla geopolitica, anticipazioni del 28 luglio

Ultimo viaggio per Noos - L'avventura della conoscenza. Il programma di Alberto Angela torna lunedì sera su Rai 1 con una puntata finale che promette di spaziare, letteralmente, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Tra esplorazioni celesti, genetica rivoluzionaria e riflessioni culturali, il finale di stagione si annuncia ricco e suggestivo.

Noos, ultima puntata tra le stelle: l'universo e la ricerca della vita

Noos - L'avventura della conoscenza

La puntata si apre con una suggestiva incursione nello spazio. Alberto Angela, ispirandosi al Piccolo Principe, ci accompagna tra pianeti, costellazioni e galassie, insieme al giornalista scientifico Piero Bianucci e all'astrofisica Edwige Pezzulli.

Al centro del racconto, le condizioni climatiche dei pianeti vicini e le ipotesi di colonizzazione spaziale, con uno sguardo lucido e affascinato sulla possibilità di forme di vita extraterrestri.

Il potere della genetica: Simone torna a camminare

Dal cosmo alla medicina, Noos - L'avventura della conoscenza racconta la storia di Simone, un ragazzo affetto da una rara patologia genetica che gli impediva di camminare.

Grazie a una terapia genica sperimentale condotta al Policlinico Umberto I di Roma, il gene responsabile del suo disturbo è stato corretto attraverso un virus inattivo. In studio, il genetista Andrea Ballabio spiega questa innovazione e apre uno squarcio sulle frontiere della medicina del futuro.

Memoria, innovazione e identità: tutti i volti dell'ultima puntata di Noos

Alberto Angela

Non mancano incursioni nell'identità italiana, con uno spazio dedicato alla cucina come patrimonio culturale, raccontata dallo chef Niko Romito. Si parla anche di geopolitica dell'energia, con l'analista Dario Fabbri, tra nucleare, fonti rinnovabili e strategie globali, per capire un po' quali interessi muovono il mondo di oggi.

Torna anche Carlo Lucarelli con un nuovo racconto noir, mentre Emmanuele Jannini affronta la sessualità con approccio scientifico e sociale. Infine Massimo Polidoro svela i meccanismi della pubblicità.

Suggestive, poi, le immagini dell'operazione di disinnesco a Parma di due bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale: un passato che torna e mette alla prova la tecnologia di oggi.

Un finale che lascia il segno: e ora, cosa ci aspetta?

Con l'ormai consueto mix coinvolgente di divulgazione, personaggi e storie, Noos chiude la stagione con un episodio che punta dritto alla curiosità del pubblico. L'appuntamento è per questa sera, lunedì 28 luglio alle 21.25 su Rai 1 e su RaiPlay. Resta ora da capire: ci sarà una prossima stagione? Per i fan di Alberto Angela, la conoscenza non si ferma mai.