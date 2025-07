Ascolti TV 14 luglio: La ruota della fortuna vince ma Bianca Guaccero difende Rai 1 con il suo Techetechetè

Il debutto de La ruota della fortuna incolla milioni di spettatori allo schermo. Ottimi risultati anche per Battiti Live su Canale5 e Noos su Rai1 in prima serata.

La serata televisiva di lunedì 14 luglio 2025 si è rivelata ricca di soddisfazioni per le reti Mediaset, nella fascia dell'access prime time il ritorno de La ruota della fortuna ha segnato un debutto esplosivo. Il game show, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto ben 3.643.000 spettatori: un risultato eccellente che premia la scelta di Mediaset di puntare su un classico della TV mettendo da parte Paperissima Sprint, sbarcato su Italia 1.

Ascolti prima serata: sfida tra musica, informazione e fiction

Nella prima serata, invece, a contendersi l'attenzione del pubblico sono stati Canale 5 e Rai 1. Sull'ammiraglia di Cologno Monzese, Battiti Live ha conquistato 2.020.000 spettatori con uno share del 19.8%, confermandosi come una delle proposte musicali più apprezzate dell'estate televisiva. Rai 1 ha risposto con Noos - L'Avventura della Conoscenza, che ha interessato 1.997.000 spettatori, pari al 14.7% di share.

Un risultato solido per la trasmissione divulgativa che continua a fidelizzare il suo pubblico settimana dopo settimana. Italia 1 ha puntato sull'azione con Chicago PD, che ha tenuto incollati allo schermo 893.000 spettatori, ottenendo un buon 6.7%. Rai 2 ha proposto un nuovo episodio di Elsbeth, che ha intrattenuto 609.000 spettatori, con uno share del 4.1%.

Battiti Live: Alvin e Ilary Blasi

Su Rai 3, Filorosso ha segnato 554.000 spettatori e un 4.2%, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica è stato visto da 711.000 spettatori (6.2%). Su La7 il film L'uomo della pioggia ha registrato 633.000 spettatori, pari al 4.6% di share. Su Tv8, con In & Out - Niente di Serio, ha raggruppato 252.000 spettatori (1.8%), su Nove, Little Big Italy ha raccolto 387.000 spettatori, con uno share del 2.6.

Tornando all'access prime time, il successo di La ruota della fortuna ha distaccato nettamente Techeteche TopTen di Rai 1, che ha ottenuto 2.876.000 spettatori e il 17.3% di share, e Un Posto al Sole su Rai3, che ha appassionato 1.322.000 spettatori (7.9%). Anche In Onda su La7 ha registrato un buon risultato, con 1.300.000 spettatori e il 7.8%, mentre N.C.I.S. su Italia1 ha radunato 1.130.000 spettatori, pari al 6.8%.