La nuova cura che sta sconfiggendo il Neuroblastoma, uno tra i più diffusi tumori infantili. È alla terapia CAR-T che è dedicata la puntata di stasera di L'avventura della conoscenza.

Il programma di Alberto Angela dedicato alla divulgazione scientifica torna infatti questa sera, in onda su Rai 1 alle 21.25 con una puntata dedicata proprio alle ricerche e alle cure per il Neoblastoma.

La nuova terapia e gli studi nella lotta ai tumori infantili

Una conquista della medicina che sta aumentando la speranza di vita di molti bambini: la terapia CAR-T sta dando nuove speranze ai bambini e alle loro famiglie. Grazie al lavoro di medici e ricercatori, questa terapia è una risorsa fondamentale nella lotta ai tumori infantili.

Alberto Angela ne parlerà con il professor Franco Locatelli, direttore del Centro studi Oncoematologici dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Locatelli è infatti uno dei pionieri nella ricerca sul Neuroblastoma e guida dello sviluppo in Italia di questa terapia.

Alberto Angela ci farà conoscere Matteo, un bambino che è stato curato proprio con questa terapia presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma: grazie alla sua esperienza, capiremo cosa rende la CAR-T una risorsa fondamentale.

Cibo e cervello

La copertina della puntata sarà invece dedicata al cibo. Interverrà il professore Dario Bressanini, chimico e docente universitario, che da anni studia e racconta le sostanze di cui sono fatti gli alimenti.

Non solo alimentazione: si parlerà di cibo anche in relazione alla memoria. Prima che al palato, il cibo parla al nostro cervello. Elisabetta Bernardi spiegherà allora perché, tra i vari alimenti, il dolce sia il nemico più temuto in ogni dieta.

Il ritorno di Samantha Cristoforetti e gli altri ospiti

A Noos ci sarà poi un graditissimo ritorno: l'astronauta Samantha Cristoforetti, che ci racconterà le prossime sfide dell'esplorazione spaziale. L'astrofisica Edwige Pezzulli invece, ci accompagnerà in viaggio tra i corpi celesti.

Con Dario Fabbri infine, spazio ai temi della geopolitica internazionale.

Inoltre, tornano gli enigmi su scienza e investigazione di Carlo Lucarelli, Massimo Polidoro per occuparsi di deep fake online, Emmanuele Jannini con una rubrica sull''amore e il sesso nell'antichità e Alessandro Chiarenza per condividere con i telespettatori le ultime scoperte scientifiche sui dinosauri.

Il programma

Noos-L'avventura della conoscenza, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e con Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.