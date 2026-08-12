Noos di Alberto Angela va in onda stasera su Rai 1: perché l'appuntamento è stato anticipato

Cambio di programmazione per Noos - L'avventura della conoscenza: il programma condotto da Alberto Angela torna infatti, in prima serata su Rai 1, stasera, mercoledì 12 agosto, invece del consueto appuntamento domenicale previsto in palinsesto. Lo spostamento è legato alla programmazione speciale di domenica 16 agosto, giornata dedicata a Pippo Baudo a un anno dalla sua scomparsa.

Cosa vedremo nella puntata di stasera? Al centro ci saranno il cervello e lo sviluppo nei primi anni di vita, ma anche demografia, neuroscienze, intelligenza artificiale, spazio, animali, alimentazione e geopolitica.

I temi e le anciticipazioni di mercoledì 12 agosto

Come si forma il cervello nei primi anni di vita? E perché ciò che accade tra la nascita e i tre anni può avere conseguenze importanti sullo sviluppo e sulla sicurezza emotiva? È uno dei temi principali della puntata. In studio con Alberto Angela ci sarà il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, che illustrerà le tappe attraverso cui un bambino sviluppa sicurezza e capacità relazionali. A seguire, il medico e psicobiologo Alberto Oliverio, esperto di neuroscienze, parlerà delle più recenti scoperte sullo sviluppo del cervello durante i primi anni di vita.

Dallo sviluppo individuale si passa poi a un fenomeno che riguarda l'intera società: la crisi demografica. Il confronto tra una fotografia di un matrimonio degli anni Sessanta e una di oggi racconta un cambiamento profondo: in Italia e in molti altri Paesi sono diminuiti i bambini mentre è aumentato il numero degli anziani. Per mantenere stabile la popolazione, il tasso di fecondità dovrebbe essere di circa 2,1 figli per donna. La crisi è particolarmente evidente nei piccoli comuni. La puntata mostrerà il caso di Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, dove il calo della popolazione si riflette anche nelle scuole.

Ted Bundy - Fascino Criminale: Zac Efron in una scena del film

Tra gli altri temi della puntata c'è anche la cronaca nera. Carlo Lucarelli analizzerà il caso di Ted Bundy, il serial killer statunitense condannato per l'omicidio di numerose giovani donne.

Massimo Polidoro, invece, si occuperà dei rischi legati ai deepfake, sempre più utilizzati per manipolare l'immagine di personaggi famosi e promuovere prodotti o servizi senza il loro consenso.

Il professor Luciano Floridi tornerà infine sul tema dell'intelligenza artificiale, analizzandone opportunità e rischi.

Spazio anche alla natura e all'astronomia. Con l'astrofisica Edwige Pezzulli Alberto Angela accompagnerà il pubblico alla scoperta dei mondi ghiacciati del cosmo. L'etologa Elisabetta Palagi parlerà invece del comportamento degli elefanti di fronte alla morte e della particolare relazione che questi animali mantengono con i propri simili.

La puntata affronterà anche temi legati alla vita quotidiana. La nutrizionista Elisabetta Bernardi illustrerà alcune regole fondamentali per evitare contaminazioni negli alimenti. Ruggero Rollini racconterà invece che fine fanno i rifiuti organici prodotti ogni giorno e quali sono le principali forme di riciclo.

Alberto Angela affronterà anche gli scenari della geopolitica internazionale insieme all'esperto Dario Fabbri, mentre con Giuliana Galati si sposterà al CERN di Ginevra per parlare dei neutrini. Sono tra le particelle più abbondanti dell'universo, dopo i fotoni, ma anche tra quelle più difficili da studiare. La prima prova della loro esistenza risale al luglio 1956, esattamente 70 anni fa. Da allora la ricerca scientifica ha continuato a interrogarsi sulla loro natura e sul ruolo che svolgono nell'universo.