Non-Stop stasera su Italia 1: trama e cast del film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson

Stasera su Italia 1 va in onda Non-Stop: trama e cast del film del 2014 di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson.

Stasera, 15 settembre 2023, su Italia 1 appuntamento con l'azione con Non-Stop, un film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra con Liam Neeson. La sceneggiatura è di John W. Richardson, Christopher Roach e Ryan Engle, le musiche originali sono state scritte da John Ottman. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Non-Stop: trama

Durante un volo transoceanico, da New York a Londra, lo sceriffo dell'aria Bill Marks riceve una serie di messaggi che gli impongono di chiedere alla compagnia aerea di versare 150milioni di dollari su un conto corrente offshore. Fino a quando la richiesta non sarà esaudita, sul velivolo sarà uccisa una persona ogni venti minuti.

Curiosità

Non-Stop è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dall'8 maggio 2014 da Buena Vista International.

Le riprese del film si sono svolte dall'1 Novembre 2012 al 29 Gennaio 2013 negli Stati Uniti.

Poiché Liam Neeson è alto più di 1,90 metri, il set dell'aereo è stato realizzato più grande di un velivolo standard per consentirgli di starci comodo.

Il budget del film è stato di 50 milioni di dollari, mentre l'incasso totale è stato di 222,8 milioni di dollari.

Durante il tg nel film, il giornalista afferma che il protagonista Bill Marks non è nato in America, ma in Irlanda del Nord, il che spiega l'accento irlandese di Liam Neeson nella lingua originale.

Traler e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Non-Stop è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 61% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 56 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10

