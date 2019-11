Non solo Joker: Todd Phillips farà film sulle origini di altri personaggi DC Comics

Joker: Todd Phillips e Joaquin Phoenix con il Leone d'oro a Venezia 2019

Dopo il successo di Joker, sembra che il regista Todd Phillips lavorerà anche a un altro film tratto dei fumetti della DC Comics. Lo dice l'Hollywood Reporter, stando al quale il cineasta ha in cantiere almeno due progetti basati sulle opere della casa editrice: un sequel su Joker, e un'altra origin story, non ancora ufficialmente identificata.

Secondo le fonti della celebre testata americana, Phillips è andato a parlare con Toby Emmerich, responsabile del ramo cinematografico della Warner Bros., il 7 ottobre, cioè il giorno dopo il weekend d'esordio di Joker negli Stati Uniti. Facendo leva sugli incassi (quasi 100 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione), egli ha chiesto di poter sviluppare un intero filone incentrato sulle origini di diversi personaggi della DC. Emmerich non ha acconsentito in toto, ma gli ha concesso i diritti di una delle tante storie tratte dal catalogo della famosa casa editrice americana.

Non è la prima volta che Todd Phillips ha parlato di un progetto simile: già ai tempi di Joker, quando il film fu ufficialmente approvato, la lavorazione del lungometraggio era nata da conversazioni su un vero e proprio filone, slegato dalla continuity del DC Extended Universe, di storie autoconclusive sui personaggi di quel mondo. Pare che la Warner voglia concentrarsi su un titolo alla volta, ma presumibilmente l'eventuale successo del prossimo cinecomic di Phillips dia i frutti sperati per quanto riguarda le ambizioni a lungo termine del regista. Al momento non sappiamo di chi parlerà l'altro film a cui sta lavorando, ma l'Hollywood Reporter esclude che si tratti di personaggi come Batman o Wonder Woman, che hanno già un ruolo importante in altri progetti della Warner. Più probabile, quindi, che si tratti nuovamente di un villain, e la testata propone due papabili di un certo peso: Darkseid, dittatore alieno che doveva apparire in Justice League (e che vedremo - forse - in New Gods), oppure Lex Luthor, candidato ideale per questo tipo di operazione dato che lui stesso, come il Joker, non si reputa propriamente cattivo. Sarebbe anche un buon modo di farlo tornare sullo schermo, dato che il franchise cinematografico di Superman è attualmente in standby.