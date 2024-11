Il regista di Joker: Folie à Deux Todd Phillips vuole abolire la pubblicità nei cinema

Joker: Folie à Deux, il regista Todd Phillips ha una soluzione per migliorare le sale cinematografiche: rinunciare agli spot pubblicitari prima della proiezione di un film.

L'ultima fatica di Phillips è stata un flop al botteghino. Realizzato con un budget di circa 200 milioni di dollari dalla Warner Bros., Joker: Folie à Deux è stato stroncato dalla critica e non ha ottenuto successo nemmeno tra il pubblico, arrivando a perdere all'incirca l'ammontare dei soldi impiegati per la produzione.

Il collega Paul Schrader ha espresso la sua avversione per il film, affermando di aver fatto shopping durante la proiezione nelle sale e di averlo giudicato un "pessimo musical". Tuttavia, un altro veterano dell'industria, Quentin Tarantino, ha elogiato il film della DC, definendolo un "va**anculo" a Hollywood e agli spettatori.

Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino elogia il film: "È un vaf**anculo ai fanatici dei fumetti"

Il futuro del cinema secondo i grandi registi

Parlando con la rivista Empire nell'ambito di un sondaggio tra i registi sul futuro dei film e dell'intrattenimento - dall'intelligenza artificiale agli streamer rispetto alle sale cinematografiche e oltre - il pluricandidato all'Oscar ha dato una risposta leggermente diversa dalle altre.

Joker: Todd Phillips e Joaquin Phoenix con il Leone d'oro a Venezia 2019

"Vorrei che smettessero di mostrare le pubblicità prima dei film_", ha detto. "_Abbiamo pagato il biglietto. Siamo entusiasti di essere lì. Gli spot pubblicitari tendono a rovinare l'atmosfera** in sala". Presumibilmente, il regista si riferisce alle pubblicità che precedono i trailer dei film in uscita.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga, Joaquin Phoenix insieme in una scena

Nella stessa intervista, Sean Baker, regista di Anora , ha lamentato il passaggio dei registi allo streaming e al mondo televisivo, in un momento in cui la cinematografia digitale si contrappone a quella analogica. All'opposto, il creatore di Freaks and Geeks Paul Feig ha lodato gli streamer per aver "fatto un passo avanti " in un'industria in continua evoluzione.