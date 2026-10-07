Non siamo soli stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller fantascientifico

Un'escursione romantica nel cuore delle foreste del Pacific Northwest si trasforma in un incubo quando una giovane coppia si trova ad affrontare qualcosa di inspiegabile. È la premessa di Non siamo soli, il thriller fantascientifico diretto da Dan Berk e Robert Olsen, in onda stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle 21:20 su Rai 4. Il film, della durata di circa 84 minuti, mescola fantascienza, horror, thriller e mistero e vede protagonisti Maika Monroe e Jake Lacy.

La storia segue Ruth e Harry, una coppia insieme da sei anni che decide di partire per un'escursione nei boschi del Pacific Northwest. Per Harry il viaggio rappresenta anche un'occasione per rafforzare il rapporto e affrontare il futuro insieme, mentre Ruth sembra avere ancora qualche dubbio sulla direzione che sta prendendo la loro relazione. Durante il cammino, però, le tensioni sentimentali passano rapidamente in secondo piano: nel cuore della foresta accade qualcosa di inspiegabile e i due si imbattono in una presenza misteriosa che sembra appartenere a una realtà diversa da quella conosciuta.

Non siamo soli, cosa succede nel film

All'inizio Ruth e Harry sembrano semplicemente una coppia alle prese con un momento delicato della propria relazione. La scelta di trascorrere qualche giorno immersi nella natura dovrebbe essere un'occasione per ritrovare complicità e affrontare alcune questioni rimaste in sospeso.

L'atmosfera cambia quando, durante l'escursione, i protagonisti fanno una scoperta inquietante. Nel corso del viaggio iniziano a verificarsi eventi sempre più strani e Ruth comincia a sospettare che ci sia qualcosa di ostile nei boschi. La situazione precipita quando una misteriosa presenza entra nella loro storia e mette in discussione non soltanto la loro sicurezza, ma anche la capacità di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è.

La minaccia assume così una dimensione sempre più concreta e l'escursione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Isolati e lontani da qualsiasi aiuto, Ruth e Harry devono cercare di capire cosa stia realmente succedendo prima che sia troppo tardi. Il film sfrutta quindi l'elemento fantascientifico non soltanto per costruire la tensione, ma anche per mettere alla prova il rapporto tra i due protagonisti.

Non siamo soli: una scena del film

Il cast del thriller fantascientifico

A guidare il film sono Maika Monroe nel ruolo di Ruth e Jake Lacy nei panni di Harry. Monroe è conosciuta soprattutto dagli appassionati di cinema horror per il ruolo da protagonista in It Follows, mentre Lacy ha recitato in diverse produzioni cinematografiche e televisive, tra cui The White Lotus.

Nel cast figurano inoltre Matthew Yang King, Dana Green, Loudon McCleery e Teal Sherer, insieme ad altri interpreti che contribuiscono a dare forma alla storia e all'atmosfera inquietante del film.

Regia e produzione

Non siamo soli, titolo italiano di Significant Other, è stato scritto e diretto da Dan Berk e Robert Olsen. Il film è una produzione statunitense del 2022 e ha una durata di circa 84 minuti.

La pellicola si sviluppa quasi interamente attorno alla relazione tra i due protagonisti e all'ambiente naturale che li circonda. La foresta non è soltanto lo scenario della vicenda, ma diventa progressivamente parte integrante della tensione, contribuendo alla sensazione di isolamento e pericolo.

La curiosità: non è soltanto un film sugli alieni

Uno degli aspetti più interessanti di Non siamo soli è il modo in cui la minaccia fantascientifica viene utilizzata per parlare anche della relazione tra Ruth e Harry. Il pericolo proveniente dall'esterno si intreccia infatti con le fragilità della coppia, trasformando il tema dell'"altro" in qualcosa che riguarda anche la difficoltà di conoscere davvero la persona che si ha accanto.

Le riprese si sono svolte interamente nelle foreste della zona di Portland e del Pacific Northwest, sfruttando l'ambientazione naturale per amplificare il senso di claustrofobia e isolamento.