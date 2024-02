Non dite a mamma che la babysitter è morta: la 94enne June Squibb nel trailer del remake

A 94 anni June Squibb è la protagonista del remake di Non dite a mamma che la babysitter è morta, film cult del 1991, di cui è stato diffuso in streaming il primo teaser trailer.

Il film arriverà nelle sale americane il 12 aprile 2024. Il cast vanta nomi del calibro di Simone Joy Jones, Nicole Richie, Donielle Tremaine Hensley, Jermaine Fowler, Ms. Pat, Miles Fowler, Iantha Richardson, Gus Kenworthy e Tyriq Withers, oltre alla sempre deliziosa presenza della candidata all'Oscar June Squibb.

Jones e la Squibb si incontrano per la prima volta nel teaser, quando la babysitter della Squibb, bussa alla porta per informare una Tanya molto poco impressionata che è lì per prendersi cura di lei. Il film vede la diciassettenne Tanya (Jones) prepararsi per un'estate epica in Spagna con i suoi amici prima di iniziare il college alla Howard University in autunno. Ma i suoi piani precipitano quando sua madre, interpretata dalla signora Pat, parte per un ritiro di benessere in Thailandia, lasciando Tanya a occuparsi dei suoi tre fratelli.

La morte improvvisa dell'anziana babysitter (Squibb) fa precipitare Tanya nel caos, spingendola a entrare nel mondo del lavoro sotto l'ala dell'agguerrita e intraprendente Rose (Richie). Tra la gestione del lavoro, dei fratelli e una vita sentimentale incasinata, Tanya viene spinta verso l'età adulta, sacrificando l'estate dei suoi sogni per le sue nuove responsabilità.

Il film è diretto da Wade Allain-Marcus (French Dirty) e scritto da Chuck Hayward, noto per il suo lavoro su Ted Lasso e WandaVision.

Il cult originale

Il cast dell'originale comprendeva Christina Applegate nel ruolo principale, con le interpretazioni di Joanna Cassidy, John Getz, Josh Charles, Keith Coogan, Concetta Tomei e David Duchovny in uno dei suoi primi ruoli.

Il film fu accolto da recensioni contrastanti da parte della critica alla sua uscita, ma da allora si è guadagnato la fama di film cult. Mentre alcuni hanno lodato l'umorismo e l'interpretazione della Applegate, altri hanno criticato la trama insensata e le incongruenze di tono. Il film ha ottenuto risultati modesti al botteghino, incassando oltre 25 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 10 milioni.

Inside Out 2: la 94enne June Squibb nel cast di doppiatori del sequel Pixar

...non dite a mamma che la babysitter è morta! è ricordato con affetto da molti per il suo umorismo, il suo cuore e la forte interpretazione della Applegate nel ruolo di Sue Ellen.