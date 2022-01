Non aprite quella porta: John Larroquette torna nella saga horror

L'attore John Larroquette tornerà nel mondo della saga horror Non aprite quella porta come voce narrante del film in arrivo su Netflix a febbraio.

John Larroquette, a distanza di quasi 50 anni, tornerà nel mondo horror della saga Non aprite quella porta in occasione dell'arrivo su Netflix del nuovo capitolo.

L'appuntamento per i fan è stato fissato in streaming il 18 febbraio e il dettaglio renderà particolarmente felice chi sta seguendo lo sviluppo del sequel che sarà collegato direttamente con il cult degli anni '70.

Il regista David Blue Garcia, parlando di Non aprite quella porta, ha dichiarato: "Sembrava importante onorare il film originale a ogni opportunità. La voce di John Larroquette è iconica nell'introduzione del film originale e abbiamo pensato che avrebbe aiutato a stabilire l'atmosfera perfetta nella nostra apertura. Si tratta inoltre di un modo per far sapere ai fan che sono in buone mani".

Il filmmaker ha inoltre dichiarato che il lungometraggio conterrà molti legami con l'opera originale: "Non vedo l'ora che i fan possano analizzare e trovare tutti i riferimenti, alcuni dei quali non sono nemmeno intenzionali. Giuro che alcune cose sono semplicemente accadute ed è in un certo senso inquietante". Tra i riferimenti all'horror cult c'è una sega elettrica Poulan dello stesso modello usato nel film originale: "Sul set, ogni mattina, andavo verso il carrello degli oggetti di scena, la toccavo e ottenevo la mia benedizione per la giornata. Volevo un po' della sua magia degli anni '70".

Non aprite quella porta è interpretato da Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy.