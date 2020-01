Non aprite quella porta: i fan potranno vivere un'esperienza unica nella casa del film

I fan dell'horror Non aprite quella porta a marzo potranno vivere un'esperienza indimenticabile all'interno della casa usata per le riprese.

I fan di Non aprite quella porta potranno vivere un'esperienza unica nel mese di marzo assistendo a una proiezione dell'horror all'interno della casa in cui è stato girato il film cult.

Grazie a On-Set Cinema le persone potranno rivivere i momenti più terrificanti del franchise in un luogo speciale. Il 29 e il 30 marzo a Kingsland, Texas, i fan potranno partecipare a una maratona di Non aprite quella porta nella stanza in cui si svolge la terrificante sequenza della cena. L'annuncio spiega: "Potremo vedere il film originale più volte, o l'intera serie dall'inizio alla fine... o semplicemente saltare tutto e guardare più volte The Next Generation. I fan potranno trascorrere il tempo insieme e dormire dove vogliono dentro la casa... nel corridoio dove per la prima volta vediamo il villain emergere dalla porta e spaccare la testa di Kirk, o nella stanza che era piena di ossa e piume di gallina scoperta da Pam prima di essere afferrata ed essere appesa al gancio, o persino al piano superiore dove Sally trova il Nonno sulla sedia a dondolo". L'esperienza prevede anche dei giochi a tema e un barbecue.

Nel 1998 la proprietà è stata tagliata in più pezzi, spostata in una nuova location e riarredata completamente. La disposizione dei mobili è però la stessa e al costo di 475 dollari 26 fan potranno vivere un'esperienza indimenticabile e portarsi a casa dei gadget.