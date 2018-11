Non aprite quella porta, clip esclusiva dagli extra della nuova versione in DVD

Patrizio Marino

Cult Media e Midnight Classics, brand di Midnight Factory, ci regalano il prossimo 22 novembre un'edizione speciale di Non aprite quella porta. Il film horror di Tobe Hooper uscirà in una nuova versione audio e, per la prima volta, in 4K che affiancherà le classiche versioni in DVD e Blu-Ray.

Nel lontano 1974 questo film indipendente terrorizzò il pubblico cinematografico con il personaggio di Leatherface. Non aprite quella porta ha dato il via ad una delle saghe horror più famose e longeve della storia con ben quattro sequel ed un prequel a cui si devono aggiungere un remake e un prequel del remake. Tobe Hooper, per rendere il film più credibile e per terrorizzare il pubblico, decise di adottare una tecnica documentarista facendo credere agli spettatori che la pellicola si basasse su fatti realmente accaduti. La storia inizia quando un gruppo di studenti universitari si reca alla vecchia casa del nonno per controllare la sua tomba, perché si dice che in quella zona alcune tombe sono state violate. Una volta giunti alla casa del nonno, i ragazzi scoprono che i violatori di tombe sono proprio i vicini di casa, una famiglia di squilibrati dediti al cannibalismo.

Presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 1975, Non aprite quella porta, costò 140mila dollari ed incassò in America più di 30 milioni di dollari. La nuova edizione presentata da Cult Media e Midnight Classics è ricca di contenuti speciali come potete leggere in maniera più approfondita in questa recensione del DVD di Non aprite quella porta.

Oggi Movieplayer vi presenta una clip tratta dagli extra del DVD. Qui Sean Clark ci guida sulla location originale del film facendoci rivivere la scena in cui la giovane Sally, interpretata da Marilyn Burns, viene inseguita da Leatherface "Faccia di cuoio", interpretato da Gunnar Hansen e finisce per incontrare per la seconda volta Il Cuoco, interpretato da Jim Siedow.