Non aprite quella porta torna al cinema in 4K: il nuovo poster dell'horror di culto in esclusiva

Ritorno al cinema per un film di culto, il raccapricciante slasher di Tobe Horror torna al cinema come evento speciale solo il 23-24-25 settembre, ecco il poster in esclusiva.

Gli amanti dell'horror non possono che celebrare la notizia del ritorno al cinema, per la prima volta in 4K, di uno dei capostipiti del genere, lo slasher Non aprite quella porta. Movieplayer.it celebra la notizia pubblicando in esclusiva il poster dell'uscita evento del cult di Tobe Hooper, in occasione del suo 50° anniversario, prevista per 23-24-25 settembre con Midnight Factory.

L'appuntamento per i fan del genere è imperdibile. Con le sue trovate terrificanti e i suoi raccapriccianti delitti, di fatto Non aprite quella porta inaugura lo slasher movie lanciando la carriera del maestro del terrore Tobe Hooper, allora 31enne e al secondo lungometraggio.

Non aprite quella porta: le timeline dei film della saga di Leatherface

La nascita di Leatherface

Interpretato da Marilyn Burns, Gunnar Hansen e Paul A. Partain, Non aprite quella porta segue il film low-low budget Eggshells, che si era rivelato un insuccesso. Ma Tobe Hooper non demorde e crea una delle creature più minacciose della storia del cinema dando vita a un franchise lucrosissimo e longevo.

Come rivela il nostro approfondimento su Non aprite quella porta, l'azione si svolge a Newt, nel Texas, dove qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il week-end in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai: il pater familias, però, ha tutta l'intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi.