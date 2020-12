Nomadland: il trailer del film di Chloé Zhao con star Frances McDormand

Nomadland è il nuovo film, prodotto da Searchlight Pictures, diretto da Chloé Zhao che ha conquistato il Leone d'Oro alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e che ora ha un trailer in attesa dell'arrivo nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia, che avverrà prossimamente.

Il filmato regala le prime sequenze della storia di Fran che decide di trascorrere la sua vita spostandosi di città in città.

Nomadland, la recensione: perdere la casa, ritrovare natura e umanità

Diretto dalla regista Chloe Zhao e interpretato dall'attrice premio Oscar Frances McDormand, il film è basato sul libro di Jessica Bruder Nomadland. Un racconto d'inchiesta, edito in Italia da Edizioni Clichy.

Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern, protagonista di Nomadland, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Terzo lungometraggio vede nel cast la presenza dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nel ruolo di mentori e compagni di viaggio di Fern durante il suo vagare attraverso i vasti paesaggi dell'Ovest americano.

Fern è una donna di sessantun anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (interpretato da David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, ‟...nella natura, mentre lei si evolve; nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano. È qui che trova la propria indipendenza".