Noir in Festival 2019: Bacurau conquista il Black Panther Award 2019

Il Noir in Festival 2019 si è chiuso con la vittoria di Bacurau, che ha conquistato il Black Panther Award 2019. Si è conclusa così la 29ma edizione del Noir in Festival, che ha portato a Como e Milano il meglio del genere, dal cinema alla letteratura passando per le serie TV.

Durante la serata conclusiva, presso l'Auditorium dell'Università IULM, la giuria internazionale composta dall'attrice Lucia Mascino, dalla regista francese Patricia Mazuy e dalla produttrice e direttrice del festival di Sofia Mira Staleva, ha assegnato il Black Panther Award 2019 a Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, con la seguente motivazione: "Un film forte, magnifico e toccante, capace di raccontare in modo semplice una situazione complessa. Pur giocando con i generi, ogni singola scena è una combinazione unica di violenza e humour. È un film che fa ridere, tremare e pensare allo stesso tempo. Che goduria per il pubblico!".

La giuria popolare del Premio Caligari, composta da 80 tra studenti universitari e appassionati, guidata dai critici Paola Jacobbi, Carola Proto e Giulio Sangiorgio, ha invece concluso nel pomeriggio le sue votazioni assegnando ex aequo il Premio Caligari 2019 a La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi e Lo spietato di Renato De Maria.

