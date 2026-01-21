"Non so chi sia quella stronza": Chris Pratt su Tilly Norwood, la prima attrice IA

L'attore di Jurassic World e Guardiani della Galassia non ha paura che l'intelligenza artificiale gli rubi il lavoro in futuro e crede che si tratti di uno strumento che può fare del bene nelle mani giuste

Durante la premiere newyorkese di Mercy, Chris Pratt ha dichiarato a Variety che non pensa che qualcuno potrà mai sostituirlo con l'intelligenza artificiale, aggiungendo che il panico che circonda gli attori creati con quella tecnologia come Tilly Norwood sia tutta una sciocchezza.

"Non credo che qualcuno mi sostituirà con l'intelligenza artificiale", ha detto Pratt. "Ho sentito questa storia di Tilly Norwood, penso che siano tutte stronzate. Non l'ho mai vista in un film. Non so chi sia questa stronza. È tutto falso finché non diventa qualcosa".

Pratt ha continuato affermando che esistono altre applicazioni dell'IA che non minacciano i posti di lavoro umani e che la tecnologia emergente può essere uno strumento straordinario nelle mani giuste. "Non credo che si possa sostituire l'anima umana di un regista, uno scrittore, un attore, un cantante o qualsiasi altra figura che richieda desiderio, sofferenza e visione artistica".

Tilly Norwood, attrice IA

Chi è Tilly Norwood?

Si tratta di un'artista sintetica basata sull'intelligenza artificiale creata dalla comica olandese Eline Van der Velden. Dopo che Van der Velden ha presentato la sua creazione al Festival del cinema di Zurigo la scorsa estate, affermando che Tilly avrebbe presto firmato un contratto di rappresentanza, c'è stata un'immediata reazione negativa da parte dell'industria dell'intrattenimento in generale.

La SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, ha affermato che Tilly e altri artisti di intelligenza artificiale simili creano "il problema dell'utilizzo di performance rubate per mettere fuori gioco gli attori, mettendo a repentaglio il sostentamento degli artisti e svalutando l'arte umana".

In risposta, Van der Velden ha difeso Tilly affermando che "non è un sostituto dell'essere umano, ma un'opera creativa, un'opera d'arte".

Una battaglia dopo l'altra: un'immagine di Leonardo Di Caprio

Le parole di Pratt fanno eco a quelle di Leonardo DiCaprio

Pratt non è certo il primo a Hollywood a esprimere la propria opinione sull'intelligenza artificiale nel cinema. A dicembre, la star di Titanic e Una battaglia dopo l'altra ha affermato che l'intelligenza artificiale manca di umanità e quindi non potrà mai essere considerata "autenticamente" arte.

"Potrebbe essere uno strumento di potenziamento per un giovane regista che vuole realizzare qualcosa che non abbiamo mai visto prima", ha ammesso DiCaprio. "Ma penso che tutto ciò che può essere autenticamente considerato arte debba provenire dall'essere umano".