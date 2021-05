Noi siamo infinito: Emma Watson svela la "previsione" che le fece il regista prima delle riprese

Emma Watson, intervistata da Entertainment Weekly, ha confessato di aver deciso di interpretare il ruolo di Sam in Noi siamo infinito unicamente perché il regista e sceneggiatore della pellicola, Stephen Chbosky, riuscì a convincerla con un'allettante previsione.

Emma Watson e Logan Lerman studiano in una scena di The Perks of Being A Wallflower

Il regista, secondo Emma, pronunciò le seguenti parole prima dell'inizio delle riprese: "Non solo questa sarà una delle parti più importanti che interpreterai nella tua carriera, ma vivrai anche l'estate più bella della tua vita e incontrerai alcuni dei tuoi migliori amici." In seguito la Watson ha riferito che la previsione si avverò al 100%.

L'attrice fu acclamata sia dal pubblico che dalla critica per la sua interpretazione, Ian Buckwalter di The Atlantic scrisse: "I tre attori principali offrono performance eccezionali, a partire dalla Watson che getta via il ricordo di un decennio passato ad interpretare Hermione di Harry Potter trasformandosi in uno spirito libero civettuolo ma insicuro."

Noi siamo infinto: una scena memorabile con Emma Watson

Nell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha un indice di approvazione dell'85% basato su 168 recensioni, con una valutazione media di 7,40 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Noi siamo infinito è un adattamento sincero e autentico sostenuto dalle impeccabili interpretazioni di Emma Watson e Logan Lerman."