Noelle: il trailer del film natalizio con Anna Kendrick in arrivo su Disney+

Noelle è il film di Natale prodotto per Disney+ e il trailer mostra la protagonista Anna Kendrick nel ruolo della figlia di Babbo Natale.

Nel video si vede la protagonista cantare affacciata a una finestra, richiamando poi l'attenzione di una renna, e impegnata ad aiutare il fratello a prepararsi per la prima notte di Natale in cui dovrà sostituire il padre nel compito di consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo.

Noelle parte poi per cercare di ritrovare il fratello e salvare il Natale, dovendo però affrontare ostacoli di ogni tipo.

Il lungometraggio realizzato per la piattaforma di streaming debutterà il 12 novembre e avrà nella parte del fratello di Noelle l'attore Bill Hader.

La sinossi anticipa: Noelle (Anna Kendrick) è piena di spirito natalizio e di divertimento tipico delle vacanze, ma vorrebbe inoltre poter fare qualcosa di "importante" come il suo amato fratello Nick (Bill Hader), che prenderà il posto del padre a Natale. Quando Nick sta per andare a pezzi a causa dell'eccessiva pressione, Noelle gli suggerisce di concedersi una pausa e andarsene, ma quando non ritorna Noelle deve ritrovarlo e farlo entrare in azione in tempo per salvare il Natale.

Nel cast ci sono anche Billy Eichner, Shirley MacLaine e Julie Hagerty.