Noah Schnapp, dopo Stranger Things festeggia un nuovo traguardo ambito

L'interprete di Will ha terminato il college a distanza di soli cinque mesi dalla messa in onda del finale della serie Netflix che lo ha lanciato a livello mondiale

Il 2026 è stato un anno davvero ricco di successi per Noah Schnapp. La star di Stranger Things si è laureata alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania lo scorso fine settimana, cinque mesi dopo che il suo personaggio ha contribuito a sconfiggere Vecna (Jamie Campbell Bower) nel finale della serie.

Schnapp, 21 anni, ha condiviso con orgoglio la notizia con i suoi 26 milioni di follower su Instagram. "Ma dai, come se fosse difficile", ha scritto nella didascalia di una serie di foto celebrative, citando la famosa battuta di La rivincita delle bionde.

Stranger Things 5: Noah Schnapp in una scena drammatica

La carriera scolastica di Noah Schnapp

Nell'autunno del 2022, l'attore si è iscritto all'Università della Pennsylvania, membro della Ivy League, per conseguire una laurea in economia, che ha completato tra le riprese della quinta e dell'ultima stagione di Stranger Things.

"Stavo pensando di dedicarmi alla recitazione", ha dichiarato alla rivista Flaunt. "Ma recitare era un po' ripetitivo e volevo provare qualcosa di nuovo... Ho pensato che avrebbe avuto più senso fare qualcosa di diverso. Ed economia era la scelta più ovvia per me".

Stranger Things 5: una scena della serie Netflix

La vita universitaria e il debutto a Cannes per la star di Stranger Things

Alla ricerca di una vera esperienza universitaria, Schnapp ha deciso di andare a vivere in un dormitorio insieme ad altri studenti.

"Non vedo l'ora di imparare tante cose e di diventare più indipendente", aveva confessato a Teen Vogue. "Credo che questo sia un aspetto fondamentale dell'università: imparare a vivere lontano dai propri genitori e a essere se stessi. Sono entusiasta all'idea di diventare un po' più adulto".

Lo stesso fine settimana in cui si è laureato, Schnapp, che ha studiato cinema come materia secondaria, ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes in Francia. Vestito con uno smoking di Karl Lagerfeld, ha sfilato sul tappeto rosso alla prima di El Ser Querido con Javier Bardem.