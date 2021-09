No Time to Die: lo spot Heineken con Daniel Craig scherza sui rinvii del film (VIDEO)

Nel nuovo spot Heineken, Daniel Craig scherza sull'uscita rinviata di No Time to Die, il film in cui interpreterà per l'ultima volta James Bond.

Daniel Craig, interprete di James Bond sul grande schermo, è il protagonista del nuovo spot Heineken. La pubblicità scherza sui continui rinvii dell'uscita del film No Time to Die, facendo intendere quanto in fondo sia più bello godere dei piaceri della vita se questi arrivano dopo una lunga attesa.

A due settimane dall'uscita del nuovo film di James Bond, No Time to Die, Publicis Italia sta alimentando l'hype dei fan con una nuova pubblicità Heineken con protagonista Daniel Craig, l'attore che nel film diretto e co-scritto da Cary Fukunaga interpreterà per la quinta ed ultima volta l'iconico personaggio cinematografico.

"James Bond è tornato. Vale la pena aspettare le cose migliori della vita. No Time To Die al cinema il 30 settembre", si legge nella descrizione dello spot. La frase "Vale la pena aspettare" è abbastanza simile al famoso slogan "Le cose buone arrivano a chi sa aspettare" della Guinness, altra storica marca di birre, ma in questo caso non si può negare che la frase calzi a pennello con quanto accaduto a No Time to Die che, lo ricordiamo, sarebbe dovuto uscire nell'aprile 2020 ed è stato invece soggetto a numerosi rinvii dovuti all'emergenza sanitaria.

Bram Westenbrink, capo globale del marchio Heineken, ha dichiarato: "Heineken è un partner orgoglioso di James Bond dal 1997. Come tutti i fan di Bond, non vediamo l'ora che No Time To Die esca nei cinema. Detto questo, crediamo che valga davvero la pena aspettare alcune cose. E ora possiamo dimostrarlo. Che si tratti di una gelida Heineken o di un blockbuster ricco di azione, le cose migliori arrivano davvero a chi sa aspettare". Per sostenere la propria tesi, Heineken ha chiesto alle persone di aspettare tra zero e 30 minuti per assaporare una birra ghiacciata. Coloro che hanno aspettato almeno 20 minuti, hanno goduto decisamente di più al primo sorso.

No Time to Die uscirà nelle sale cinematografiche il 30 settembre 2021. La sinossi del film recita: La sinossi ufficiale del film recita: "Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia".