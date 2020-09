No Sudden Move: David Harbour e Brendan Fraser nel cast del film di Steven Soderbergh

No Sudden Move sarà il nuovo film diretto da Steven Soderbergh e nel cast ci saranno anche David Harbour e Brendan Fraser.

Le riprese del progetto, prodotto da HBO Max e Warner Bros, sono inoltre ricominciate.

Gli interpreti dell'atteso progetto già annunciati erano Don Cheadle, Benicio Del Toro, Noah Jupe, Jon Hamm, Amy Seimetz, Kieran Culkin, Bill Duke, Frankie Shaw e Julia Fox. Steven Soderbergh ha quindi scelto le due star David Harbour e Brendan Fraser per completare il cast stellare, senza però rivelare alcun dettaglio dei ruoli affidati agli attori.

La sceneggiatura di No Sudden Move, in precedenza intitolato Kill Switch, è stata scritta da Ed Solomon e Casey Silver. Il lavoro sul set riprenderà a Detroit seguendo tutti i protocolli stabiliti dalle autorità e dai sindacati.

La storia portata sul grande schermo è ambientata nel 1955, nella città di Detroit, e segue un gruppo di criminali che vengono assunti per rubare ciò che pensano essere un semplice documento. Quando il loro piano va terribilmente storto, la loro ricerca di chi li ha assunti e per quale scopo li porta ad affrontare una città divisa per colpa delle questioni razziai e in rapido cambiamento.

Il regista ha dichiarato: "L'ultima volta che ho girato a Detroit con una sceneggiatura e un cast grandiosi le cose sono adate davvero bene, quindi sono entusiasta dietro la mia maschera".

Il progetto fa parte di quelli previsti da un accordo, della durata di tre anni, che Steven Soderbergh ha stretto con HBO e HBO Max a gennaio.