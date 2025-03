No Other Land: il sindaco di Miami Beach vuole chiudere una sala che proietta il doc che vincitore dell'Oscar

Il sindaco di Miami Beach Steven Meiner ha minacciato di chiudere O Cinema, un cinema d'essai della città, per aver proiettato il documentario vincitore dell'Oscar No Other Land definendolo 'antisemita'.

Meiner ha presentato una domanda di risoluzione che prevede la cessazione del contratto di locazione tra la città e O Cinema, situato nell'ex municipio della città, quindi all'interno di un edificio pubblico.

La battaglia tra il sindaco di Miami Beach e O Cinema

Il voto sulla risoluzione avverrà in consiglio comunale il 19 marzo. Inoltre, la proposta prevede l'eliminazione di circa 40.000 dollari in sovvenzioni destinate all'ente no-profit che gestisce il cinema.

Una scena di No Other Land

No Other Land è stato proiettato la prima volta a O Cinema lo scorso venerdì, appena cinque giorni dopo aver vinto l'Oscar al miglior documentario, arricchito dal discorso sul palco del collettivo di registi israelo-palestinese.

Di cosa parla No Other Land e la critica del sindaco di Miami Beach

Il documentario diretto da quattro registi israeliani e palestinesi offre uno sguardo sulla vita dei residenti palestinesi nell'area rurale di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata.

Si tratta di una comunità che vive sotto l'ordine di espulsione dell'esercito israeliano che vorrebbe destinare il territorio alle esercitazioni militari. Nel film, si vedono le forze armate israeliane demolire case e scuole palestinesi e attacchi violenti di coloni israeliani alla popolazione locale.

Il film ha vinto oltre 60 premi in tutto il mondo, tra cui il premio al miglior documentario alla Berlinale 2024. Il critico Mark Kennedy dell'Associated Press ha definito No Other Land 'un'opera di resistenza ma anche di umanizzazione'.

Una scena di No Other Land

Il sindaco di Miami Beach Steven Meiner l'ha definito un attacco propagandistico unilaterale e falso contro il popolo ebraico:"Normalizzare l'odio e diffondere antisemitismo in una struttura finanziata dai contribuenti di Miami Beach è contrario ai valori della nostra città, e non dovrebbe essere tollerato".