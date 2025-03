No Other Land, dopo la vittoria agli Oscar 2025, torna nelle sale

MUBI ha annunciato il ritorno nelle sale di No Other Land, il documentario che ha conquistato il premio Oscar 2025, ecco la data di uscita.

Dopo la vittoria agli Oscar 2025, MUBI ha annunciato il ritorno nelle sale italiane del documentario No Other Land, che è stato scritto, diretto, prodotto e montato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal.

L'appuntamento nei cinema è stato fissato al 6 marzo, grazie alla distribuzione di Wanted Cinema, e successivamente il film sarà disponibile in streaming in esclusiva proprio su MUBI.

Cosa racconta No Other Land

Il documentario racconta la lotta di Basel Adra, giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, insediamento rurale della Cisgiordania, contro l'espulsione forzata della sua comunità da parte dell'esercito israeliano. Basel, fin da quando è un bambino, assiste alla progressiva distruzione del suo villaggio e inizia a documentarla con la sua videocamera: ogni volta che i carri armati e le ruspe avanzano, ogni volta che le case vengono rase al suolo, lui è lì, testimone di quello che è considerato il più grande sfollamento forzato mai avvenuto nella Cisgiordania occupata.

Nel percorso, raccontato in No Other Land, incontra Yuval Abraham, giovane giornalista israeliano che sceglie di unirsi alla sua battaglia. Per oltre cinque anni, i due collaborano per documentare le violenze e le ingiustizie, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Il loro legame, però, è segnato da una profonda disuguaglianza: Basel vive sotto un'occupazione militare brutale, mentre Yuval, da israeliano, gode di libertà e diritti che all'amico sono negati.

La loro collaborazione porta quindi alla nascita di una forte e profonda amicizia.

No Other Land, prima di conquistare il premio Oscar, aveva già conquistato il premio come Miglior Documentario e il Premio del Pubblico alla Berlinale 2024 e, successivamente, ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Documentario agli European Film Awards 2024.

Il team che ha realizzato il film

No Other Land è stato realizzato con dei mezzi molto ridotti e senza una produzione alle spalle che ne sostenesse al realizzazione. Il documentario è stato girato anche durante i momenti più difficili per Basel e per la sua comunità ed è nato con lo scopo di rappresentare "una resistenza creativa all'apartheid e un atto di lotta per la giustizia e l'uguaglianza, che ha portato inaspettatamente i suoi autori a diventare tra i cineasti più premiati e acclamati del 2024".