No Other Land, critiche contro l'Academy per la vicenda Hamdan Ballal: "Ha taciuto quando aveva più bisogno"

Yuval Abraham, uno dei registi del documentario premio Oscar No Other Land, ha criticato duramente l'Academy per non aver commentato l'aggressione del suo collega palestinese Hamdan Ballal.

Ballal è stato rilasciato dalle autorità israeliane ieri, dopo che il giorno prima Abraham aveva scritto su X che era scomparso dopo essere stato aggredito. "Un gruppo di coloni ha appena linciato Hamdan Ballal, co-regista del nostro film No Other Land", aveva scritto Abraham. "Lo hanno picchiato e ha riportato ferite alla testa e allo stomaco. I soldati hanno invaso l'ambulanza che aveva chiamato e lo hanno prelevato. Da allora non c'è traccia di lui".

La notizia dell'aggressione e della detenzione di Ballal ha dato il via a una petizione che chiedeva il suo rilascio e a dichiarazioni di organizzazioni come l'International Documentary Association. Mercoledì, in un post su X, Abraham ha criticato l'Academy per aver taciuto.

Academy, un silenzio rumoroso sulla vicenda di Hamdan Ballal

No Other Land: una scena del film

"Purtroppo l'Academy statunitense, che ci ha assegnato un Oscar tre settimane fa, ha rifiutato di sostenere pubblicamente Hamdan Ballal mentre veniva picchiato e torturato dai soldati e dai coloni israeliani", si legge nel messaggio di Abraham.

Locandina di No Other Land

"L'Academy europea ha espresso il suo sostegno, così come innumerevoli altri gruppi di premiazione e festival. Diversi membri dell'Academy statunitense - soprattutto nel ramo dei documentari - hanno fatto pressione per ottenere una dichiarazione, ma alla fine è stata rifiutata. Ci è stato detto che, poiché altri palestinesi sono stati picchiati durante l'attacco dei coloni, questo poteva essere considerato non correlato al film, quindi non hanno ritenuto necessario rispondere".

Abraham ha proseguito: "In altre parole, mentre Hamdan è stato chiaramente preso di mira per aver realizzato No Other Land (ha ricordato che i soldati scherzavano sull'Oscar mentre lo torturavano), è stato preso di mira anche per il fatto di essere palestinese, come innumerevoli altri che ogni giorno vengono ignorati. Questo, a quanto pare, ha dato all'Academy una scusa per rimanere in silenzio quando un regista da loro onorato, che vive sotto l'occupazione israeliana, aveva più bisogno di loro. Non è troppo tardi per cambiare questa posizione. Anche ora, rilasciare una dichiarazione di condanna dell'attacco a Hamdan e alla comunità di Masafer Yatta invierebbe un messaggio significativo e servirebbe da deterrente per il futuro".