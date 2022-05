Nino Frassica su Johnny Depp: "Ho recitato con lui grazie a Don Matteo”

Nino Frassica ha recentemente rivelato come ha ottenuto il suo ruolo in The Tourist, al fianco di star del calibro di Johnny Depp: a quanto pare il merito è dell'amatissimo Don Matteo.

Nino Frassica, durante una recente intervista pubblicata dal Corriere della Sera, si è aperto a proposito di com'è stato lavorare con Johnny Depp sul set di The Tourist, rivelando di aver ottenuto il ruolo grazie a Don Matteo: la madre del regista era una fan della serie televisiva sul parroco dall'innato talento per le indagini.

Frassica ha esordito raccontando: "Venni scritturato perché la madre del regista, un tedesco con un nome difficilissimo, Florian Henckel von Donnersmarck, era un'appassionata di Don Matteo, fiction molto nota in Germania, e le era piaciuto tanto il mio Maresciallo Cecchini."

"Quando il figlio doveva girare alcune scene del suo film in Italia, mi cercò per fare un omaggio alla madre e si inventò un ruolo per me: la guardia che insegue Depp a Venezia sul Canal Grande", ha spiegato l'attore italiano, prima di parlare delle difficoltà affrontate lavorando insieme ai divi hollywoodiani.

"Era come andare allo zoo, più che attore mi sentivo spettatore di quello che avveniva intorno a me e ho visto tanta esagerazione. Per Johnny Depp e Jolie uno spiegamento di guardie del corpo da far invidia al presidente degli Stati Uniti e poi un catering eccessivo, sproporzionato. Tanto fanatici 'sti americani", ha concluso Nino Frassica.