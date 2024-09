Striscia la Notizia: Nino Frassica prende il posto di Ezio Greggio accanto a Michelle Hunziker

Nino Frassica prenderà il posto di Ezio Greggio accanto a Michelle Hunziker nella prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia. Il celebre programma di Antonio Ricci tornerà su Canale 5 lunedì 23 settembre alle 20:45. La notizia, anticipata da Dagospia, ha svelato anche le ragioni dietro questo avvicendamento.

Nino Frassica nuovo conduttore di Striscia la Notizia

Secondo il sito di Roberto D'Agostino, la decisione è stata presa direttamente da Antonio Ricci, creatore della striscia satirica, con l'intento di rinnovare il programma. Questo cambio di conduzione arriva poco dopo il debutto di Stefano De Martino su Rai 1 alla guida del competitor Affari tuoi. L'ex ballerino di Amici ha recentemente sostituito Amadeus, passato a Nove per condurre Chissà chi è, la versione targata Discovery de I soliti Ignoti, in onda dal 22 settembre.

Per Nino Frassica, non è la prima esperienza al timone di Striscia la Notizia: aveva già condotto il programma nel 2004, segnando così un ritorno molto atteso. Tuttavia, non è ancora chiaro se il comico messinese riuscirà a conciliare questo impegno con quello di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio a cui partecipa da anni. Nella trasmissione domenicale, Frassica è uno dei protagonisti della parte finale denominata Il Tavolo, dove, nei panni del direttore della rivista immaginaria Novella Bella, propone improbabili gossip su personaggi del mondo dello spettacolo.

Michelle Hunziker nello studio di Striscia la Notizia

Anche quest'anno Striscia la Notizia adotterà una conduzione a staffetta. Dopo la coppia Frassica-Hunziker, è previsto il ritorno del duo composto dall'imitatrice e conduttrice Francesca Manzini e da Gerry Scotti, attuale presentatore dello storico programma La ruota della fortuna. I due hanno debuttato insieme dietro il bancone del tg satirico nel 2020, riscuotendo un buon successo. Per Ezio Greggio, comunque, non si tratterebbe di un addio definitivo: nel corso della stagione, il conduttore potrebbe tornare alla guida del programma insieme a Enzo Iacchetti.