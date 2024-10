Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia da stasera su Rai 1: la trama, il cast, quante puntate saranno

Al via stasera su Rai 1 alle 21:30 la seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia, intitolata Ninfa dormiente: ecco la trama, il cast e per quante settimane ci farà compagnia la fiction con Elena Sofia Ricci.

Comincia stasera su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia, seconda stagione della serie crime con protagonista Elena Sofia Ricci. Torna, dopo poco più di un anno dal precedente ciclo di episodi, la detective che combatte, oltre che con i crimini, anche con l'Alzeheimer, con una storia tratta ancora una volta dai romanzi di Ilaria Tuti.

Ninfa dormiente: la trama della prima puntata

L'agente Marta Trevisan si è suicidata: il suo corpo ormai senza vita viene rinvenuto tra i boschi della Val Resia, in Friuli. Ma la soluzione del caso è semplice solo all'apparenza perchè quel colpo di pistola al cuore suggerisce alla commissaria Teresa Battaglia che si tratti invece di un omicidio. Con l'insostiuibile supporto degli ispettori Giacomo Parisi e Massimo Marini, cominciano così le indagini sulla vita della Trevisan. Si scopre che da poco era venuta in possesso di un quadro, risalente al 1945, con caratteristiche assai particolari: è stato dipinto con sangue umano. Il titolo dell'opera è La ninfa dormiente.

Mentre le indagini vanno avanti, anche se ostacolate dalle ruggini tra Teresa Battaglia e il nuovo dirigente Albert Lona, si giunge a un'importante scoperta: il sangue usato come pigmento era di una donna originaria della Val Resia. Giunti sul posto, la commissaria e i due ispettori incontrano Krisnja, discendente della donna del ritratto nonchè figlia di Hanna, la donna che il padre di Marta Trevisan amava, e che era scomparsa anni prima in misteriose circostanze.

Come era arrivato, quel quadro, nelle mani di Marta? Ad affidarglielo era stato Emmanuel Turan, un anziano del posto. Marini scopre poi che sulla scena del crimine c'era anche un altro testimone, oltre all'istruttore di arrampicata Sandro: è Diego, un giovane problematico, che dice di aver intravisto tra gli alberi una strana creatura.

La realtà incombe, però, per il nostro Massimo Marini, che, rientrato a Udine, trova ad attenderlo Elena, l'ex compagna, con una notizia che gli cambierà la vita: aspettano un bambino.

Il cast de I casi di Teresa Battaglia 2

Oltre alla protagonista Elena Sofia Ricci, nei panni di Teresa Battaglia, sono stati confermati anche i due ispettori sempre al suo fianco, Gianluca Gobbi nei panni di Giacomo Parisi e Giuseppe Spata in quelli di Massimo Marini. In questa seconda stagione ci sarà anche Fausto Maria Sciarappa, che interpreta Albert Lona, nuovo dirigente della Squadra Mobile, che ha con Teresa un vecchio conto in sospeso.

Marial Bajma-Riva è Alice, esperta di ritrovamento di resti umani, mentre Ettore Belmondo è il medico legale Antonio Parri; Giulia Petrungaro è invece Elena, ex compagna di Massimo che arriva a Udine con una notizia sconvolgente per il nostro ispettore siciliano.

Da quante puntate è composta la nuova stagione

Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia è composta in totale da 6 episodi di 50 minuti circa, che Rai 1 manderà in onda due alla volta, per un totale di 3 puntate e altrettante prime serate. Le prime due verranno trasmesse oggi, lunedì 28, e domani, martedì 29 ottobre, mentre l'ultima andrà in onda lunedì 4 novembre, sempre in prima serata.

I casi di Teresa Battaglia 2 è disponibile anche in streaming su RaiPlay.