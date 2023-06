Nimona, la recensione: un capolavoro animato che parla di unicità e diritti

Circa due anni fa si era temuto il peggio: la Disney acquisiva la Fox e con lei i Blue Sky Studios (L'era glaciale, Ortone e il mondo dei Chi, Ferdinand), dei quali nel 2021 annunciò la triste chiusura. Tra i titoli in produzione ce n'era uno tratto da una graphic novel di grande successo, di pubblico e di critica e quindi atteso da molti degli appassionati del genere. Stiamo parlando di Nimona, film d'animazione che ancora prima della sua uscita ha fatto molto parlare di sé proprio per la travagliata produzione.

Rinato dalla sue ceneri come una fenice, grazie ad Annapurna Pictures e Netflix, riesce finalmente a vedere la luce in tutto il suo splendore dal 30 giugno 2023 sulla celebre piattaforma streaming che, anche in questo caso, si conferma particolarmente lungimirante per quanto riguarda la sua proposta animata. Come infatti approfondiremo in questa recensione di Nimona, l'opera così ostacolata e tanto attesa tratta dal fumetto di ND Stevenson costituisce un'eccellenza nel suo campo sia per quanto riguarda l'esposizione delle tematiche che per quello che concerne le specifiche più tecniche, un vero gioiello che siamo estremamente felici di poter finalmente vedere e che ha ampiamente superato le aspettative che effettivamente erano già piuttosto alte.

Una trama da fiaba... o forse no

La trama vanta un'ambientazione incredibilmente efficace: in un regno in stile medievale ma nel quale la tecnologia moderna ha preso piede, vive Ballister, un uomo proveniente dal popolo che dopo anni di duro lavoro sta per essere eletto cavaliere, anche se l'evento sembra dividere l'opinione pubblica. Ad incoraggiarlo e sostenerlo Ambrosius Lombidoro, cavaliere di alto lignaggio, discendente dalla mitica eroina del regno Gloreth, con il quale Ballister ha una relazione. I due nutrono profondi sentimenti l'uno per l'altro e quello che sta per accadere sembra non poter far altro che avvicinarli ancora di più ma, proprio durante la cerimonia, succede qualcosa di impensabile: la regina rimane uccisa e ad essere ritenuto responsabile del criminoso gesto è proprio quel giovane uomo di dubbia provenienza. L'unica opzione rimane la fuga e una sera, mentre Ballister rimane nascosto in un alloggio di fortuna a cercare di comprendere l'accaduto, arriva una stravagante quanto folle ragazzina che sembra interessata ad unirsi a colui che è diventato il cattivo più ricercato di tutto il regno. Nimona, così si chiama la strana ragazza, è in realtà una mutaforma, disillusa e annoiata, che nel bene e nel male si prefiggerà di aiutare il cavaliere in disgrazia a ritrovare l'onore provando la sua innocenza.

La forza del film e le sue tematiche

Il film animato di Netflix, diretto da Nick Bruno e Troy Quane, rompe ogni convenzione propria della fiaba classica pur non tradendone il genere. Nimona è un personaggio che da solo vale l'intero film, ne è la colonna portante, ma la sua vera forza risiede nel fatto che non sia incasellabile, non accetta etichette ed effettivamente non ne ha bisogno: alla domanda "chi sei?" o "cosa sei?" risponde sempre con il suo nome perché le sue individualità, personalità ed essenza non hanno bisogno di sovrastrutture per essere espresse. Ciascuno di noi è molto più di ciò che si può esprimere con un qualsiasi appellativo, aggettivo o ruolo e questo è il messaggio più potente che passa attraverso una storia che parla della bellezza di essere unici, così come dell'importanza di essere amati e compresi per questo, senza riserva alcuna. Nimona è un film che porta su schermo molte delle tematiche e delle battaglie della comunità LGBTQIA+ ma che proprio per questo parla a tutti lanciando un messaggio di libertà e uguaglianza che coinvolge la società tutta e non un singolo gruppo o una comunità.

Non abbiate paura quindi di fare vedere questo lungometraggio anche ai più piccoli, perché tutto ciò di cui abbiamo parlato è esposto in modo semplice ed incredibilmente efficace. È infatti qui che entrano in gioco gli elementi della fiaba che alleggeriscono la narrazione grazie ad un formato noto ma estremamente malleabile in cui è possibile giocare con i toni del racconto. Nimona è infatti permeato da un umorismo talvolta slapstick, talvolta pungente, così come dal dramma in un susseguirsi di situazioni estremamente dinamiche dalle quali è impossibile staccare lo sguardo. Un vortice che finisce per travolgere tutti i personaggi in scena ed in particolare quello di Ballister, anche lui fuori da ogni stereotipo: un emarginato, proprio come Nimona, ma che allo stesso tempo costituisce l'eroe e la sua antitesi.

Un'opera di alto livello

A dare valore a questo lungometraggio non sono solo le tematiche, l'ottima sceneggiatura e i toni, ma anche tutto il comparto tecnico guidato da DNEG Animation. Il film è realizzato interamente in CGI ma con un look che richiama le forme e le linee dell'animazione a mano che ben si sposano con le folli trasformazioni di Nimona e la dinamicità di molte situazioni. Idealmente potrebbe ricordare un altro titolo uscito da poco in sala e che ha riscosso un grande successo, Spider-Man: Across the Spider-Verse, ed in effetti la strada intrapresa è proprio quella: utilizzare un'animazione che permetta di mantenere uno stile grafico estremamente pop e "fumettoso" in modo da giocare con forme e ombre, ottenendo un risultato particolarmente fluido e contemporaneo. Perché Nimona è proprio questo: un'opera estremamente contemporanea in grado di parlare a chiunque, un lavoro sentito che alza la qualità spostando lo standard sempre più in alto, un adattamento che si discosta dall'opera cartacea senza tradirne gli intenti.