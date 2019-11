Nightmare, il regista di Doctor Sleep ha "un'idea micidiale" per un nuovo film

Il regista di Doctor Sleep, Mike Flanagan, muore dalla voglia di fare un nuovo film su Nightmare e sostiene di avere delle idee fantastiche da portare avanti per un nuovo capitolo della saga di Freddy Krueger.

Mike Flanagan, autore di Doctor Sleep e di altri horror più fortunati, tra cui la serie Netflix Hill House, ha partecipato al podcast di Bloody Disgusting The Boo Crew, e a margine di una chiacchierata sul suo ultimo film, tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, ha detto di avere "un'idea micidiale" per un nuovo Nightmare, dichiarazione che è stata accolta con entusiasmo anche dall'attrice Kate Siegel, star di Hill House, che era con lui. "Muoio dalla voglia di farlo" - ha spiegato il regista - "Se me lo lasciassero fare, avrei delle idee davvero cool"

L'ombra di Freddy Krueger in Nightmare dal profondo della notte

Qualche mese fa gli eredi di Wes Craven sono tornati in possesso dei diritti sul personaggio di Freddy Krueger, e starebbero iniziando a valutare la possibilità di realizzare un film o una serie tv. Va detto che gli eredi di Craven possiedono solo i diritti per gli Stati Uniti, mentre quelli internazionali restano ancora di proprietà della New Line. Staremo a vedere cosa succederà e incrociamo le dita, perché l'ultimo (e unico) remake di Nightmare, uscito qualche anno fa, non raccolse grandi consensi tra fan e critica.

In Nightmare - un cult di cui parliamo nel libro in uscita proprio oggi Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, edito da Movieplayer.it. - Robert Englund interpreta Freddy Krueger, un serial killer che si muove nel mondo dei sogni, ruolo che gli ha regalato una fama inaspettata. Englund ha interpretato nuovamente Freddy Krueger nei successivi film della saga e ha conquistato gli adolescenti degli anni '80 come antieroe horror e icona pop di quel periodo grazie anche alla sua simpatia e al suo carisma.