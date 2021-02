Nightmare - Dal profondo della notte: l'inquietante video "sperimentale" senza personaggi

Quanto pesano i personaggi, le immagini e i suoni in un film horror? Sembra essere questo il quesito che ha spinto alcuni filmmaker di Hungry Creature Productions a realizzare un video tributo sperimentale che ha eliminato tutti i personaggi da Nightmare - Dal profondo della notte e ha lasciato che fossero soltanto i luoghi del film a palesare tutta la loro carica perturbante e orrorifica.

Abbiamo visto decine e decine di video focalizzati sulle sequenze più orrorifiche e spaventose tratte da Nightmare - Dal profondo della notte. Ovviamente, i video hanno sempre concentrato la loro attenzione sui personaggi di Freddy Kruger e di Nancy Thompson. Quest'ultimo video realizzato da Hungry Creature Productions, invece, ribalta la tradizione e lascia che siano i luoghi a parlare e a trasmettere la carica perturbante del film. Il video della durata di 3 minuti, infatti, ha privato le principali sequenze dei personaggi del film e si è concentrato sui totali d'atmosfera e su alcune inquadrature in cui è proprio l'assenza di esseri umani a far rabbrividire lo spettatore.

Nightmare, dal profondo della notte: 15 cose che (forse) non sapete sul film di Wes Craven

Il risultato è davvero sorprendente perché terrorizza allo stesso livello in cui il film del 1984 turbava gli spettatori ma lo fa in modo diverso. Generalmente, buona parte della forza icastica e orrorifica del genere horror è attribuita al sonoro: privare un horror del suono riduce nettamente la sua carica di spavento. Non è un caso, infatti, che il cinema horror sia nato e si sia affermato a Hollywood nel corso degli anni Trenta del Novecento di pari passo alla diffusione del suono sincronizzato. Moltissimi progetti horror recenti, tra l'altro, hanno costruito la loro trama sulla centralità del sonoro (basti pensare a un titolo quale Sinister, che ha focalizzato la sua attenzione sui concetti di retromania e di nostalgia fantasmatica nei confronti di tecnologie desuete che si impossessano letteralmente del tessuto filmico e della vita dei personaggi). A quanto pare e contrariamente alla nozione secondo cui senza personaggi non esisterebbe un racconto, privare una narrazione horror della loro presenza non de depotenzia minimamente l'intensità perturbante.

Nightmare - Dal profondo della notte è stato diretto nel 1984 da Wes Craven e ha dato vita a uno dei più famosi serial killer del genere horror. Come se non bastasse, il film ha anche segnato il ritorno dello slasher alle atmosfere fantastiche e surreali degli anni Trenta, in cui i villain non erano gli esseri umani vicini alla nostra vita quotidiana ma mostri da allontanare e cacciare dalla società.