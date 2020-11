Nightmare Before Christmas: Tim Burton supplicato di cambiare il Bau Bau perché razzista

Caroline Thompson, sceneggiatrice del cult Nightmare Before Christmas, ha rivelato di aver supplicato Tim Burton di cambiare il personaggio del Bau Bau per il razzismo insito nel villain.

Caroline Thompson, autrice anche di Edward Mani di Forbice e La sposa cadavere, ha svelato i retroscena dei contrasti con Tim Burton sul set di Nightmare Before Christmas.

Il film, realizzato in stop-motion da Burton insieme a Henry Selick, si è rivelato un successo incredibile diventando il primo film d'animazione ad aver ricevuto una nomination agli Oscar per gli Effetti Speciali. A quanto pare, però, non tutto è andato liscio sul set, teatro di accese liti tra la Thomson e i due cineasti tanto che a un certo punto, in un impeto di rabbia, Tim Burton avrebbe perfino fatto un buco a una parete:

"Il regista Henry Selick a un certo punto mi ha urlato che stavo rovinando il film... Henry e Tim Burton hanno avuto un'accesa discussione sul personaggio del Bau Bau. Henry voleva rivelare che all'interno del Bau Bau si trova il Dr Finkelstein e non un mucchio di insetti. invece di discutere, Tim si è girato e ha colpito con un calcio la parete, poi è uscito dalla stanza perché non voleva farlo... In quel momento la mia relazione con Tim si è rovinata e non è più tornata come prima."

La Thompson entra nel dettaglio spiegando il problema legato alla rappresentazione del personaggio del Bau Bau immaginata da Tim Burton:

"Il personaggio del Bau Bau somiglia a un membro del Ku Klux Klan. Oogie Boogie (nome originale del Bau Bau, ndr) è un termine che viene usato per indicare gli afroamericani nel sud degli USA. Ho pregato Tim di cambiare qualcosa nel personaggio per questo motivo, Ho spiegato che questo era così mostruoso e pericoloso e antitetico al mio modo di pensare, ma non l'ho avuta vinta Per essere onesta, questa è la parte problematica del film."

La Thompson ha sottolineato, inoltre, che il Bau Bau, in originale, è doppiato dall'afroamericano Ken Page, "tripla inesattezza. Ho pregato Tim di ripensarci, soprattutto il nome... è un nome che evoca un termine razzista".

Il regista Henry Selick, in precedenza, aveva respinto le accuse di razzismo rivelando al Daily Beast che il personaggio del Bau Bau è ispirato al cartoon di Betty Boop The Old Man of the Mountain:

"Ken Page, la star di Broadway che era nera, è stata ingaggiata per doppiare il personaggio e dopo aver visto i vecchi cartoon di Betty Boop dove usano Cab Calloway come doppiatore, mi è sembrato più di un omaggio a New Orleans. Non ho mai pensato che fosse una scelta razzista. Le persone non vedono l'ora di trovare un motivo per attaccarti."