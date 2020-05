Nightmare Before Christmas: in arrivo tanti nuovi Funko Pop del film

Nightmare Before Christmas sarà al centro di una nuova collezione di Funko Pop dedicata ai protagonisti dell'amato film animato.

Tra i modelli in vendita ci saranno varie versioni di Jack e online sono comparse delle immagini in anteprima.

Funko ha infatti presentato tutti i nuovi modelli realizzati, tra cui alcune versioni esclusive che saranno in vendita negli Stati Uniti grazie a Hot Topic e Box Lunch.

Il protagonista di Nightmare Before Christmas viene proposto in varie dimensioni e numerose espressioni, senza dimenticare i modelli dal look "artistico".

Funko ha messo in vendita anche più di un modello dedicato a Sally, il sindaco con il suo megafono, il villain della storia e persino Babbo Natale.

Il mondo creato da Tim Burton è stato al centro dei nuovi annunci della Funko che negli ultimi giorni hanno già svelato le collezioni dedicate a Edward mani e La sposa cadavere.

La sposa cadavere: i Funko Pop del film di Tim Burton

Ecco tutte le immagini della collezione dedicata al leader del mondo di Halloween che decide di organizzare la consegna dei regali di Natale: