Nightmare Before Christmas, Henry Selick: "Sono il regista, è ingiusto che il merito vada solo a Tim Burton"

Il regista Henry Selick ha ammesso di essere un po' infastidito per il fatto che tutti attribuiscano il merito di Nightmare Before Christmas a Tim Burton.

Il creatore di Edward Mani di Forbice, che ha presentato poche ore fa al Lucca Comics & Games la serie Mercoledì, ha infatti ideato la storia, co-prodotto il film e contribuito al design dei personaggi, senza però lavorare dietro la macchina da presa.

Henry Selick, intervistato da AV Club, ha spiegato: "Penso sia stato un po' ingiusto perché non era intitolato Tim Burton's Nightmare Before Christmas fino a tre settimane prima dell'uscita nelle sale. E mi sarebbe andato bene se fosse stato quello per cui avevo firmato il contratto".

Il regista ha aggiunto: "Tim era a Los Angeles, impegnato a girare due film, mentre io realizzavo quel lungometraggio. Tim è un genio, o lo era certamente nei suoi anni più creativi. Ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta e ha disegnato i personaggi principali. Ma sono stato realmente io, insieme al mio team, a portarlo in vita".

Una scena del film d'animazione Nightmare Before Christmas

Selick ha proseguito schezando: "Ovviamente se lo si chiede a Danny Elfman quello è il suo film. Quando lo abbiamo finito è stato divertente perché è venuto da me a stringermi la mano. 'Henry, hai fatto un lavoro meraviglioso illustrando le mie canzoni!'. Ed era serio, e l'ho amato!. Ma ho reagito pensando che sarei rimasto nel giro abbastanza a lungo da portare le persone a dire 'Oh, quel tizio, Henry, fa delle cose!'".

Selick ha inoltre ribadito che ama collaborare, come accaduto con Neil Gaiman in occasione di Coraline e la porta magica o recentemente con Jordan Peele per realizzare il film Wendell and Wild: "Amo davvero farlo, ma sono la persona che guida il team che realizza il film".