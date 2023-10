Nightmare Before Christmas, Henry Selick ha un'idea per un prequel sulle origini di Jack Skellington

Trent'anni dopo l'uscita di Nightmare Before Christmas, il co-regista Henry Selick svela l'idea per un potenziale prequel dedicato alle origini di Jack Skellington.

In un'intervista con la rivista People, Selick ha ammesso di non smaniare per realizzare un sequel per via della mole di lavoro che ci è voluta per realizzare il primo lungometraggio definendolo "un film perfetto uscito dal momento perfetto solo per diventare qualcosa di molto più grande nel corso degli anni".

Selick ha aggiunto: "Sono convinto che Tim Burton pensi, perché incasinare tutto? Certamente non ha bisogno di guadagnare più soldi da un sequel. Ha avuto tanti altri successi e finora nessuno ha avuto una grande idea per un seguito. E penso ancora che sia Tim a decidere. Non credo ci sia alcuna idea che possa convincerlo".

Di cosa parlerebbe un eventuale prequel

Ma l'idea di un sequel di Nightmare Before Christmas non è del tutto fuori discussione, in particolare declinata come prequel, come ammette lo stesso Henry Selick: "Potrebbe esserci una storia più interessante su come Jack è diventato il re di Halloween Town".

Uno degli interpreti originali del film in stop motiom, Chris Sarandon, si è detto assolutamente disponibile a prestare nuovamente la sua voce a Jack Skellington (doppiato in originale, nelle parti canore, dal compositore delle musiche Danny Elfman).

"Per citare Henry, 'Maledizione sì'", ha dichiarato l'attore. "Se ci fosse un seguito, sarei lì tra un minuto."