Night Teeth: Megan Fox è una sexy vampira nel trailer dell'horror Netflix

Il primo trailer dell'action horror Netflix vampiresco Night Teeth mostra Megan Fox nei panni di una sensuale vampira. Il film diretto da Adam Randall mostra cosa accade a un autista in una notte che non dimenticherà mai quando due passeggere esigenti (Debby Ryan e Lucy Fry) saltano nella sua auto e promettono una notte di festa senza fine.

Night Teeth vede protagonisti anche Megan Fox, Sydney Sweeney, Alfie Allen, Alexander Ludwig di Vikings e Debby Ryan, Lucy Fry e Raúl Castillo. A interpretare l'autista Benny è Jorge Lendeborg Jr.

Mentre la notte avanza, Benny si rende conto del comportamento sempre più eccentrico delle due due passeggere e la sua serata, ben presto, si trasformerà in un incubo infernale quando il giovane si renderà conto che le due donne sono in realtà vampire, fuori per una notte di caccia, sangue, percosse e... combattimenti tra bande di vampiri. Naturalmente, Benny non prende troppo bene la situazione in cui si trova, anche se è costretto a continuare a guidare la coppia in giro. Ma a giudicare da quella ferita alla mano che intravediamo nel trailer, forse Benny avrà più di un semplice lavoro di autista a cui badare quando la sua notte sarà finita.

Night Teeth approderà su Netflix il 20 ottobre.