L'attrice premio Oscar Nicole Kidman ha espresso un desiderio in particolare per la sua carriera.

Nicole Kidman vuole recitare in un film horror "hardcore". Nonostante l'attrice premio Oscar abbia recitato in horror psicologici come The Others e Stoker nel corso della sua carriera, ora ha dichiarato che vorrebbe lavorare in un progetto un po' più spinto.

Nicole Kidman sul suo thriller erotico Babygirl: "Le riprese mi hanno devastata, volevo mollare"

Con chi vorrebbe collaborare l'attrice?

"Non ho ancora fatto un horror classico. Un horror hardcore. Lo sto proponendo, perché guardo l'horror hardcore. Sono una fan di Ti West!" ha dichiarato a L'Officiel USA, riferendosi al regista di film come X, Pearl e MaXXXine.

Babygirl: Nicole Kidman sul set del film

Nel corso dell'intervista Kidman ha anche dichiarato che le piacerebbe lavorare con il regista australiano James Wan, maestro del genere horror, noto per i franchise di Saw e The Conjuring.

All'inizio di quest'anno, la star di Eyes Wide Shut è stata premiata con il Lifetime Achievement Award dell'American Film Institute e nel suo discorso ha elencato quasi tutti i registi con cui ha lavorato. Ha ammesso che è stato "devastante" lasciare il nome di Wan fuori dalla sua lista.

I crediti della Kidman nel campo della recitazione abbracciano quasi tutti i generi e sono un mix di film e TV, film indipendenti e blockbuster. Spiegando perché a volte sceglie film mainstream come Batman Forever o Aquaman, la star ha detto: "Tutti mi chiedono: 'Perché lo fai?'. Io rispondo: 'Perché voglio baciare Batman!'. La cosa che la gente non capisce è che non si tratta dell'assegno. Molti dei grandi blockbuster mainstream che faccio sono auspicabilmente diversi".

L'attrice sarà poi protagonista del dramma erotico Babygirl, che debutterà questa settimana alla Mostra del Cinema di Venezia, e della miniserie Netflix The Perfect Couple dal 5 settembre. Nel film Babygirl si racconterà la relazione illecita tra un CEO di successo e il suo assistente molto più giovane di lei. Nel cast ci saranno Nicole Kidman, Antonio Banderas, Harris Dickinson, Sophie Wilde e Jean Reno. Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli sul progetto e non si conoscono i dettagli relativi ai personaggi al centro della trama.