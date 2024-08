Nicole Kidman sulla scelta di recitare nei blockbuster: "Non li ho fatti per i soldi"

L'attrice ha raccontato che le sue decisioni nell'apparire in diversi blockbuster non hanno mai avuto a che vedere con il compenso percepito

In una nuova intervista rilasciata a L'Officiel, Nicole Kidman ha dichiarato di non essere mai stata interessata ai soldi quando ha accettato di recitare in un grande film hollywoodiano.

Dato che la vincitrice dell'Oscar è stata in larga parte acclamata per il suo lavoro nei film indipendenti e nei drammi da Oscar, viene sempre messa in discussione ogni volta che firma per recitare in grandi franchise come accaduto con Aquaman o Batman Forever del 1995.

"Tutti mi chiedono: 'Perché lo stai facendo?'". Kidman ha ricordato la confusione suscitata dal suo casting per Batman Forever nel ruolo della dottoressa Chase Meridian. "Io rispondo: Perché potrò baciare Batman!'... La cosa che la gente non capisce è che non si tratta dei soldi. Molti dei grandi blockbuster mainstream che faccio spero siano molto diversi tra loro".

Aquaman: Nicole Kidman in una scena del comic-movie

L'attrice ha ricevuto le stesse domande quando ha firmato per interpretare la regina Atlanna in Aquaman, ruolo che ha ripreso nel sequel Aquaman e il Regno Perduto. Sicuramente non aveva una passione per i fumetti del personaggio, ma era rimasta molto colpita dal regista James Wan e i suoi film horror.

Australia: Nicole Kidman e Baz Luhrmann giurarono di non lavorare più insieme, ecco perché

Ha firmato proprio per via del suo coinvolgimento. In effetti, la Kidman era euforica quando lui l'ha chiamata per il ruolo, perché all'inizio pensava che sarebbe stato per un film horror. "Volevo davvero lavorare con lui a un film horror", ha rivelato la star.

Negli ultimi anni, il suo lavoro in serie televisive limitate è diventato tanto importante quanto le sue interpretazioni cinematografiche. Il suo ruolo, premiato con un Emmy, in Big Little Lies - Piccole grandi bugie della HBO è stato solo l'inizio di una carriera televisiva che l'ha vista apparire in The Undoing, Expats, Nine Perfect Strangers e nell'imminente serie limitata di Netflix The Perfect Couple.

"Mi sono innamorata delle serie perché mi piace la costruzione dei personaggi e mi piace che siano prodotti limitati", ha dichiarato la Kidman nell'intervista. "Non stai impiegando una quantità enorme di tempo. Ha comunque un'atmosfera cinematografica. È più simile a una combustione lenta che al ritmo di un film, dove hai solo due ore per raccontare la tua storia e costruire un personaggio".