Nicole Kidman rivela la sua paura per la morte dopo un lutto improvviso: "Mi ha terrorizzata"

Nicole Kidman ha parlato della sua paura della morte dovuta ad una serie di lutti improvvisi, tra amici e parenti, che l'hanno segnata profondamente, in particolare la scomparsa di suo padre.

L'attrice australiana, durante un'intervista con il Sydney Morning Herald, ha rivelato che la morte improvvisa di diversi parenti stretti e amici nel corso degli anni l'ha profondamente colpita, tra cui quella del padre nel 2014, morto d'infarto all'età di 75 anni: "Ho visto la morte come una cosa improvvisa. Non ho mai visto nessuno morire lentamente, ma ho avuto poco tempo per salutare i miei cari. Questa cosa mi ha terrorizzata, ho paura possa succedere ancora."

una pensosa Nicole Kidman in Birth - Io sono Sean

Oltre alla scomparsa del padre, infatti, Nicole Kidman ha affrontato la perdita del caro amico Robert McCann nel 2005 e nel 2015 quella dell'ex-cognato Angus Hawley, morto improvvisamente durante un viaggio d'affari. Tutti questi tragici avvenimenti, hanno provocato in lei una sorta d'incertezza per la vita, sulla quale lavora duramente insieme al suo terapista da anni: "Tutto questo mi ha reso incerta sul mondo. C'è troppa instabilità, può accadere tutto domani."

Attualmente Nicole Kidman vive in Australia con il marito Keith Urban e i loro due figli, Sunday Rose e Faith, dove sta lavorando alla produzione della sua prossima serie TV, Nine Perfect Strangers.