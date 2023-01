Nicole Kidman sarà la protagonista di una serie tratta da The Perfect Nanny, una storia dalle tinte nere

Deadline ha rivelato in esclusiva che Nicole Kidman e Maya Erskine saranno le protagoniste di una serie tv basata sul racconto di The Perfect Nanny, targata HBO. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Leïla Slimani, il progetto sarà sceneggiato dalla stessa Erskine.

The Perfect Nanny racconta la storia di una tata che sembra perfetta in tutto quello che fa. Durante un lavoro con due bambini piccoli, però, succede qualcosa di strano e il suo carattere comincia gradualmente a cambiare prendendo una piega sempre più sinistra. Al momento ancora non conosciamo quale sarà il ruolo di Nicole Kidman o altro riguardo alla storia o al modo in cui sceglieranno di delinearla.

Il libro da cui sarà tratta la serie si basa su un brutale omicidio realmente accaduto a dei bambini Krim nel 2012. Pubblicato inizialmente da Gallimard, ha poi vinto il più alto premio letterario francese, il Prix Goncourt. Una volta tradotto anche in America ha confermato il successo precedente entrando nella lista dei 10 migliori libri dell'anno del New York Times Book Review, e raccogliendo consensi anche in altre parti del mondo.