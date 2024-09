Nicole Kidman lascia prima Venezia 81 per un tragico lutto: "ho il cuore a pezzi"

Nicole Kidman ha lasciato improvvisamente la Mostra del Cinema di Venezia dopo aver appreso della morte di sua madre, Janelle Ann Kidman, all'età di 84 anni. La notizia è stata annunciata durante la cerimonia di premiazione, quando la regista Halina Reijn ha accettato il premio per la Miglior Attrice in nome di Kidman, per il film Babygirl.

Nicole Kidman lascia la Mostra del Cinema di Venezia

In una dichiarazione scritta, la star di Big Little Lies ha condiviso il suo dolore con il pubblico: "Sono sotto shock e devo tornare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei". Kidman ha reso omaggio alla madre, definendola la persona che l'ha plasmata e guidata nella vita, aggiungendo che "il mio cuore è spezzato".

Nicole Kidman in una scnea di Dogville

La relazione tra Nicole Kidman e sua madre Janelle è sempre stata molto stretta. La madre non solo ha sostenuto la carriera di Nicole, ma ha anche avuto un ruolo importante nella sua vita quotidiana, come raccontato dall'attrice in un'intervista nel 2023. In quell'occasione, Kidman aveva spiegato come sua madre influenzasse ancora le sue scelte di moda, sottolineando il profondo legame che avevano sviluppato attraverso una comune passione per l'abbigliamento e il design, ereditata anche dalla nonna.

Nicole Kidman alle donne vittime di abusi: "Le vostre voci contano"

Nonostante il dolore, la star ha voluto ricordare Janelle con gratitudine e affetto. La famiglia Kidman, ora devastata dalla perdita, ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento difficile.