Nicole Kidman e Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio, si sono separati

La coppia, che si è conosciuta nel 2005, ha confermato l'indiscrezione e online sono emersi i primi dettagli della fine del loro amore.

Nicole Kidman e Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio, hanno annunciato di essersi separati.

I portavoce della coppia hanno confermato la notizia a Variety e online sono già emersi i primi dettagli sulla fine dell'amore tra l'attrice e la star della musica.

La storia d'amore della coppia

Il primo incontro tra Nicole Kidman e Keith Urban era avvenuto nel 2005 a un evento, il G'Day USA gala, che si era svolto a Los Angeles per promuovere l'Australia. Un anno dopo la coppia aveva confermato di aver iniziato una relazione e nel giugno 2006 si erano svolte le nozze a Sydney. Nicole e Keith hanno avuto insieme due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret che ora hanno 17 e 14 anni.

Nei primi anni di matrimonio, inoltre, l'attrice ha aiutato il marito ad affrontare i suoi problemi con l'alcol e Urban ha deciso di entrare in rehab per liberarsi dalle sue dipendenze.

Le indiscrezioni sulla separazione

Secondo le fonti di People, tra gli amici della coppia non era un segreto che i due stessero vivendo separati da tempo e alcune fonti vicine a Keith hanno sostenuto che la fine del matrimonio fosse 'in un certo senso inevitabile'.

L'ultima volta che i coniugi erano stati visti insieme risale a giugno, in occasione della partita tra il Los Angeles Football Club e l'Esperance de Tunis a Nashville, in occasione dell'evento sportivo 2025 FIFA Club World Club.

Nicole aveva, qualche giorno dopo, festeggiato l'anniversario delle nozze con un post sui social.

L'attrice, che ha da poco terminato le riprese di Amori e incantesimi 2, potrebbe attualmente contare sul sostegno della sorella Antonia durante il difficile momento personale. Le fonti di People sostengono: "L'intera famiglia Kidman si è unita per sostenersi. Nicole non voleva arrivare a questo punto e stava lottando per salvare il matrimonio".