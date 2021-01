Nicole Kidman e Javier Bardem star del nuovo film di Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Aaron Sorkin tornerà alla regia con Being the Ricardos e i protagonisti del film potrebbero essere Nicole Kidman e Javer Bardem.

Nicole Kidman e Javier Bardem potrebbero essere i protagonisti di Being the Ricardos, il nuovo film diretto da Aaron Sorkin, in cui dovrebbero avere il ruolo di Lucille Ball e Desi Arnaz.

Il lungometraggio sarà scritto dal filmmaker e verrà prodotto da Amazon Studios ed Escape Artists.

Il film Being the Ricardos racconterà quanto accaduto durante una settimana di produzione sul set della serie Lucy ed io. La storia del lungometraggio che sarà scritto e diretto da Aaron Sorkin inizierà durante un tavolo di lettura svoltosi un lunedì fino alle riprese davanti al pubblico, in programma nella giornata di venerdì. Lucille Ball e Desi Arnaz affronteranno delle sfide che potrebbero porre fine alle loro carriere e al loro matrimonio.

Nicole Kidman e Javier Bardem sono attualmente in fase di trattative con la produzione.

Il lungometraggio sarà prodotto anche da Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Hirsh, Lucie Arnaz e Desi Arnaz Jr.

Attualmente non è possibile sapere quando prenderanno il via le riprese del progetto a causa della situazione complicata negli Stati Uniti legata all'emergenza sanitaria.

Nicole Kidman è stata recentemente protagonista della serie The Undoing e del film The Prom, mentre Javier Bardem avrebbe dovuto apparire in Dune e sarà impegnato nei prossimi mesi sul set della versione live-action del classico d'animazione La Sirenetta.