Nicole Kidman: i fan sono scioccati dalla foto in cui mostra i muscoli

Nicole Kidman si mostra più in forma che mai nella copertina di Perfect Magazine con una foto in cui sfoggia muscoli che hanno lasciato i fan a bocca aperta..

Nicole Kidman, 55 anni, è da sempre icona di eleganza e grazia, ma oggi potrebbe farvi cambiare idea: la diva di Hollywood si mostra quasi irriconoscibile, mettendo in mostra i muscoli - o come si suol dire, "flexando" sulla cover del magazine Perfect.

Nella foto di copertina del giornale Perfect Magazine l'attrice viene infatti ritratta mentre sfoggia i bicipiti e le gambe toniche, indossando un crop-top e una minigonna. La descrizione che accompagna l'immagine, ovvero "Celebriamo Nicole Kidman, l'icona perfetta" non potrebbe descriverla meglio, dato che i fan da tutto il mondo si sono scatenati nei social, dimostrando ancora una volta un amore incondizionato verso la diva, ma anche molto sbalordimento per il suo fisico perfetto. Più di un commento infatti riporta frasi come "Sono scioccato!", "Assurdo!", e, riferendosi ai bicipiti della donna "Sono veri?! Wow!".

L'edizione del giornale in uscita il primo settembre, di cui la copertina è stata scattata da Zhong Lin, è dedicata alle più note figure della cultura pop, dalle icone nel mondo della moda alle celebrità nei settori della musica, del design e dell'arte.

Nell'intervista che accompagna gli scatti, la Kidman afferma di prendere ogni decisione come lo farebbe una ragazzina, non facendosi fermare dalle conseguenze: "Voglio farlo, ci provo". L'attrice ha affermato che questa mentalità la porterà ad avere degli alti e bassi nella carriera, ma sembra proprio ciò che desidera al momento. Le nuove foto riflettono quindi a pieno questo suo animo ribelle, che ci porta a essere curiosissimi riguardo ai suoi progetti futuri. E voi cosa ne pensate del suo cambio di look?