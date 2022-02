Nicole Kidman, la nuova foto per Vanity Fair divide i fan: "Era davvero necessaria?"

Nicole Kidman è apparsa sulla copertina di Vanity Fair ma la foto che la vede protagonista ha diviso i fan sui social. In molti non hanno apprezzato il look scelto per l'attrice, mentre altri l'hanno definita "sbalorditiva".

Questa settimana, Vanity Fair ha pubblicato nuove immagini ed un video di accompagnamento di Nicole Kidman che indossa un look da "studentessa" di Miu Miu per la 28a edizione del suo appuntamento annuale che mette in evidenza le migliori esibizioni di Hollywood. "Vi presentiamo il nostro 28esimo numero di Hollywood, con protagonista la candidata all'Oscar Nicole Kidman" si legge nella didascalia del post condiviso su Instagram per presentare in anteprima le nuove foto. E ancora: "La star di 'Being the Ricardos' ha detenuto le chiavi di Hollywood per decenni ed il suo ultimo ruolo di Lucille Ball le è valso la quinta nomination all'Oscar. Tuttavia, dopo 40 anni di recitazione in più di 80 progetti cinematografici e televisivi, Kidman afferma di avvicinarsi ancora ad ogni ruolo come se fosse appena uscita dalla lezione di teatro".

Tra gli altri artisti presenti nel numero commemorativo troviamo Idris Elba, Penélope Cruz, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Simu Liu, Andrew Garfield e MJ Rodriguez. Tuttavia, molti sui social media si sono affrettati a commentare l'abito indossato da Nicole Kidman. "Una delle attrici più prolifiche (e anche più belle), nel 2022 viene presentata come una scolaretta vestita in modo succinto. Chi ha pensato che fosse una buona idea?", ha scritto un utente ed altri hanno fatto eco a questa considerazione, ammettendo di essere "molto confusi per questo aspetto completamente bizzarro e inaspettato. E non in senso positivo". Un altro utente ha scritto: "Perché questa persona adulta è vestita da scolaretta?" mentre in un altro commento si legge: "Questo fa parte del Metaverso, perché non sembra reale". "Mi piacerebbe conoscere il concetto alla base di questo servizio, perché proprio non lo capisco", ha aggiunto un'altra persona.

Non sono comunque mancate persone che hanno apprezzato il look di Nicole Kidman. C'è chi ha scritto "Sei sbalorditiva", chi "Sensazionale" e chi ha definito il servizio fotografico "Molto molto bello".