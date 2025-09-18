Nicole Kidman ed Elle Fanning di nuovo insieme grazie alla serie Discretion

Nicole Kidman ed Elle Fanning hanno trovato un altro progetto a cui lavorare insieme: le due star saranno infatti le protagoniste di Discretion, una serie ambientata nel mondo degli avvocati scritta da Chandler Baker.

A24 ha ottenuto i diritti del racconto firmato dall'autrice, tuttora inedito, battendo la concorrenza di altri studios e piattaforme di streaming.

La partnership tra le due star

In precedenza Nicole Kidman ed Elle Fanning hanno recitato in L'inganno diretto da Sofia Coppola, in La ragazza del punk innamorato (di cui potete leggere la nostra recensione), e in Margo's Got Money Problems, una serie prodotta da David E. Kelley per Apple TV+.

Baker si occuperà di adattare il proprio racconto per lo schermo. Gli eventi raccontati tra le pagine si ispirano alla sua esperienza come avvocato e sono ambientati a Dallas.

La scrittrice sarà coinvolta nel nuovo progetto anche in veste di produttrice, in collaborazione con le due star.

Kidman, infatti, aggiungerà Discretion alla lista dei progetti della sua Blossom Films, fondata con Per Saari, mentre Elle collaborerà dietro le quinte alla realizzazione degli episodi insieme alla sorella Dakota.

A24 ha contribuito alla produzione anche di Margo's Got Money Troubles, mantenendo così il suo legame con le due star del cinema scelte come protagoniste del nuovo adattamento televisivo.

L'attrice australiana protagonista in tv

Negli ultimi anni Nicole Kidman è particolarmente attiva nel campo delle serie tv e, proprio alcuni giorni fa, è stato annunciato che potrebbe tornare sugli schermi Big Little Lies, lo show di cui è protagonista e produttrice insieme a Reese Witherspoon.

Francesca Sloane è stata infatti assunta per firmare lo script del primo episodio inedito, e sarà coinvolta anche come produttrice della terza stagione collaborando con David E. Kelley e le due star.