Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban: “Ecco come sopravvivere ai momenti più devastanti della vita"

La star premio Oscar ha fornito dei consigli ai fan sui periodi complicati della vita proprio nella fase in cui ha annunciato la separazione dal marito.

Lo scorso mese è stato annunciata ufficialmente la separazione tra Nicole Kidman e il marito, il cantante country Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio.

Kidman nei documenti per il divorzio ha sottolineato le differenze inconciliabili come motivazione per la decisione di mettersi alle spalle il matrimonio con Urban.

Il consiglio di Nicole Kidman per superare i momenti difficili della vita

Nonostante non abbia ancora commentato pubblicamente la notizia della separazione da Urban, su Harper's Bazaar è stata pubblicata un'intervista all'attrice in occasione di un evento riguardo al marchio di bellezza Clé de Peau.

"La parte migliore (del diventare più grandi) sono le esperienze che hai accumulato" ha iniziato l'attrice "Così puoi dire: 'Oh, ci sono già passata. So davvero come gestire questa situazione ora'. Oppure 'Forse non ho mai vissuto esattamente questa cosa, ma ho vissuto qualcosa di simile, e so che riuscirò a superarla'".

Primo piano di Nicole Kidman in Holland

Secondo l'attrice è importante sentire tutte le emozioni: "C'è qualcosa nel sapere che, per quanto doloroso, difficile o devastante possa essere qualcosa, esiste una via d'uscita. Devi sentirlo. Non puoi anestetizzarlo. Devi sentirlo, e a volte sembrerà insormontabile. Ti sentirai a pezzi, ma se ti muovi con dolcezza e lentezza, e può volerci molto, molto tempo, alla fine passa".

Le relazioni famose di Nicole Kidman

Nel 1990, Nicole Kidman sposò Tom Cruise, con il quale aveva recitato in Giorni di tuono di Tony Scott. Nel corso del matrimonio, adottano due bambini ma nel 2001 annunciano il divorzio.

Nonostante non siano mai stati rivelati i motivi del divorzio, da anni circolano voci sulle divergenze legate all'affiliazione di Cruise alla Chiesa di Scientology.

Nel giugno 2006, Nicole Kidmansposò Keith Urban, conosciuto un anno prima. La coppia ha avuto due figlie, di cui una tramite madre surrogata. Ora, dopo quasi vent'anni di matrimonio l'annuncio del divorzio.